Salt Josep M. Recasens, president del PDeCAT

El PDeCAT de Salt ha escolit el seu nou comitè local, que es troba presidit per Josep Maria Recasens. També en formen part Josep Valentí, Anna Fusté, Dani Navarro, Carme Vidal, Moha Jaatit i Marissa Reverter. En aquests moments, el PDeCAT té tres regidors a l'Ajuntament de Salt, tot i que no té grup municipal, sinó que són no adscrits després d'haver trencat amb el grup de CiU que lidera Jaume Torramadé. Ara, el partit treballa per escollir el candidat per a les municipals de l'any que ve.