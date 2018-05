Tocs de Vi de l'Empordà torna a Girona de l'1 al 3 de juny

La fira Tocs de Vi de l'Empordà tornarà a omplir la plaça Independència de Girona de vins i tapes el cap de setmana de l'1 al 3 de juny. Durant les tres tardes, una dotzena de cellers empordanesos i una quinzena de restaurants de la plaça oferiran vins i degustacions culinàries. A més, del 30 de maig al 2 de juny se celebraran una dotzena de tastets en diferents espais emblemàtics de la ciutat, amb la incorporació enguany dels Banys Àrabs.

El preu dels tastets de vi serà de sis euros, i inclou la copa i cinc tiquets per degustar el vi. El preu del tiquet de les tapes serà de cinc euros i inclourà quatre degustacions.

Pel que fa als tastets en espais singulars de la ciutat, hi haurà, a banda de la novetat dels Banys Àrabs, altres espais habituals com ara els Jardins dels Alemanys, la Torre del General Peralta de la Muralla, el pati del Museu d'Història, el pati del Museu dels Jueus, el Monestir de Sant Pere de Galligants i la Casa Masó. Les entrades per a aquests tastets tindra nun preu de set euros, que es poden adquirir al web de la DO Empordà. Cada sessió estarà protagonitzada per un celler diferent de la DO Empordà.

Els organitzadors esperen repetir l'èxit de la última edició, que va comptar amb 11.000 participants que van fer 53.000 degustacions entre vins i tapes.