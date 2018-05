Fira de Girona encarrega un informe sobre la possible sanció a l'Exèrcit

El Patronat de Fira de Girona ha aprovat un pressupost que puja a 1,62 milions d'euros per a aquest 2018, sensiblement superior al de l'any passat. Després d'arrossegar pèrdues durant vuit anys, la Fira ha tancat el 2017 assolint uns beneficis de gairebé 80.000 euros. Dels números globals, també en destaca que els ingressos derivats dels certàmens propis i activitats que organitzen tercers s'han arribat a incrementar fins a un 34%, situant-se gairebé en 1,4 milions. La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, subratlla que aquests números avalen el canvi d'estratègia que va impulsar quan va arribar al càrrec, i permeten afrontar les obres –la primera que es farà serà la nova façana- per remodelar l'equipament. Precisament, el Patronat d'ahir va donar llum verd a la licitació dels treballs. Durant la reunió també es va parlar de la polèmica generada per l'Exèrcit al darrer Expojove, en què l'estand de les forces armades va exhibir dibuixos on hi apareixia un soldat armat. Durant la reunió, es va posar de relleu que les imatges contravenien obertament el codi ètic i es va decidir traslladar el cas als serveis jurídics perquè estudiïn què cal fer a partir d'ara.

Fira de Girona encara aquest 2018 amb optimisme. El Patronat d'ahir dimarts, precedit de la reunió del Comitè Executiu, va servir per fer balanç dels números del 2017 i aprovar els comptes per a aquest exercici. Ja d'entrada, la directora va subratllar que l'any passat es va poder tancar en positiu, amb beneficis de 77.817,14 euros. «S'ha de tenir en compte que al 2016 havíem tingut unes pèrdues de 57.375,38 euros; per tant, hem aconseguit donar la volta a la situació», va destacar Cunyat. Per a la directora, això s'explica gràcies a què s'han pogut reduir amortitzacions (s'ha acabat de pagar un crèdit) i també perquè han crescut aquells ingressos derivats de l'activitat que acull el palau de fires.



Més ingressos externs

La directora va subratllar que dins el pla estratègic de Fira de Girona per als propers anys hi ha incrementar els ingressos procedents de promotors externs. Per a aquest 2018, Fira de Girona compta amb un pressupost que puja a 1.622.975 euros. És sensiblement superior al de l'any passat, que s'ha acabat tancant a 1,58 milions. Segons destaca Cunyat, Fira de Girona es mantindrà amb aquesta «doble estratègia» que ha impulsat d'ençà que va arribar al càrrec: la de combinar l'activitat de fires pròpies amb el lloguer d'espais a tercers. La directora explica que aquest any el palau acollirà cap a una dotzena de certàmens.