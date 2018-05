Flors amb consciència social

Temps de Flors és molt més que muntatges bonics (que també). El festival floral de Girona s'ha convertit en patrimoni de tota la ciutat i cada cop són més les entitats socials que decideixen participar-hi i fer així visible la tasca dels seus integrants. És el cas, per exemple, de la Fundació Oncolliga, Astrid 21 o Mifas, entre altres, que exhibeixen amb orgull els seus muntatges.

En aquesta ocasió, la Fundació Oncolliga vol conscienciar els visitants dels perills del tabac. Per aconseguir-ho, el seu muntatge, situat a la Mercè, es titula Fum zero i ha comptat amb la col·laboració d'estudiants de primer d'ESO de les comarques gironines. El muntatge representa l'arbre de la vida lluitant contra l'addició, i on es poden veure alguns missatges dels joves en contra el consum de tabac que recorden la composició de quitrà i amoníac que porten les cigarretes.



Teatre Municipal

Als vestíbuls inferiors del Teatre Municipal es troben les creacions de Mifas i Astrid 21. El muntatge dels primers porta per títol Plugim i ha estat elaborat per les persones usuàries dels centres assistencials de Mifas. Es tracta d'un muntatge molt viu, en forma de cub florit, que reivindica el plugim que aporta vida als boscos, camps i jardins.

Just al seu costat es troba la proposta d'Astrid 21, anomenada Coincidències. La Fundació, que aglutina persones amb síndrome de Down i les seves famílies, assenyala que les coincidències que passen a la vida no són per simple atzar, sinó que totes tenen algun motiu al darrere i que de totes se'n pot aprendre. Per això, en el seu espai pretenen que els visitants puguin gaudir de diverses coincidències viscudes o interpretades per membres de l'entitat i evoquin moments en què ells també van viure aquest tipus de coincidències, tot rememorant i compartint records agradables.