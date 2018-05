«Harmonia» als Banys Àrabs

L'Escola de Música del Gironès participa per cinquè any a Temps de Flors amb el projecte Harmonia, instal·lat a la part exterior dels Banys Àrabs i dirigit per Euken Imanol Ledesme.

El muntatge vol transmetre el valor de l'harmonia del títol en la vida d'un músic. Com a novetat, a més, enguanyen s'utilitzen estructures metàl·liques en el muntatge floral. Les melodies i els arranjaments -les harmonies- són representades per les flors blanques i tronquets negtres, mentre que les partitures, els silencis i les notes es mostren a partir dels diferents rams que conformen el muntatge. I com a pal de paller hi ha l'harmonia, que és l'element vertebrador a partir del qual es pot escriure, descobrir i interpretar música.

Els Banys Àrabs solen ser un dels punts més visitats de Temps de Flors, i on sovint es formen llargues cues de visitants. Enguany també hi ha el muntatge del BBVA.