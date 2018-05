Una immobiliària aixecarà més de cent pisos al Pla de Baix Domeny

Una immobiliària construirà una promoció de més de cent pisos al Pla de Baix Domeny. Aquest sector de la ciutat té 250.000 metres quadrats i tots els carrers fets des de l'any 2005. Però fins ara no s'hi havia construït, en gran part per la crisi econòmica que va viure el país. La promotora, Via Célere, ha construït, de moment, un pis de mostra a la zona per tal d'ensenyar com seran els habitatges del Pla de Baix Domeny.

Aquest centenar de pisos seran els habitatges d'un sector, on, inicialment s'havia dibuixat la possibilitat d'aixecar-hi uns 1.236 pisos (uns 300 de protecció oficial), en totes les parcel·les. Aquesta xifra però, podria canviar si s'hi construís el nou hospital Josep Trueta. Ara mateix, només en una parcel·la hi havia hagut moviment. Es tracta de l'espai habilitat per a caravanes i on, possiblement, hi haurà el campament dels firaires de les atraccions de Sant Narcís. Des de fa anys hi ha un lateral del sector amb multitud de jocs infantils que, sobretot els caps de setmana, tenen molta acceptació.

La immobiliària preveu fer habitatges «amplis i lluminosos, de dos, tres i quatre dormitoris, amb garatge i traster». Fins i tot hi haurà piscina. «Podràs gaudir de bon temps banyant-te a la piscina o veure gaudir els teus fills mentre juguen al parc infantil; reptar els teus veïns a un campionat de pàdel o gaudir amb els teus amics de moments inoblidables a la sala social gurmet», indica a la seva pàgina web.

El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, ha indicat que aquesta promoció d'habitatges nous indica que que el sector de la construcció s'està recuperant i que les immobiliàries aposten per Girona. Sobre el Pla de Baix Domeny, ha recordat que «es tracta d'una zona tranquil·la i atractiva», que té l'autopista a dos minuts i des de la qual es pot anar fins al centre de Girona caminant.