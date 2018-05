Què fer aquest dimecres a Girona Temps de Flors

A 'Girona, Temps de Flors' s´hi poden veure 203 projectes repartits en 157 espais de la ciutat, sobretot al Barri Vell. A banda de les exposicions florals, la ciutat també acull altres iniciatives com el 7è Girona A Cappella Festival. Tampoc falten propostes gastronòmiques, com el #Gastroflors o el Flors de Nit.

Aquests són els actes previstos per avui:

Fira | Productes artesans Pont de Pedra

Tot el dia

Diversos artesans i artesanes mostren l'art del seu ofici i els seus productes. Ceràmiques, joies, manualitats, brodats i figures tallades en fusta són uns bons exemples del que hi podreu trobar.

Concert | Black Music Combo

Pati de la Diputació de Girona - 19 h

El Black Music Combo és una versió reduïda i adaptada expressament per al Pati Cultural de la Black Music Big Band, un projecte formatiu de la Fundació Casa de la Música de les comarques gironines i el Black Music Festival, que en només dos anys i mig s´ha convertit en un referent a casa nostra. Format per alumnes de diferents escoles de música, tots entre 13 i 25 anys, aquesta formació ha engrescat els joves a interpretar i a viure la música del soul i el funk de manera intensa.



Concert | Coneixes la Coral New Flappers?

Centre Cívic Barri Vell-Mercadal

La Coral New Flappers us vol oferir un concert de primavera davant del Centre Cívic Barri Vell-Mercadal. Ens deleitaran amb un repertori d'algunes de les cançons del repertori que han assajat al llarg del curs.

Visita guiada | Visites especials Girona, Temps de Flors

GIGS Girona 12€ - 21h

Recorregut d'unes 2 hores i 30 minuts pel Barri Vell de Girona tot descobrint molts espais interiors i exteriors de la mostra floral. Alhora es podrà conèixer l'origen i el funcionament actual d'aquest esdeveniment únic al món.