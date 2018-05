Refan els tòtems d'homenatge als líders independentistes

Aquest matí han començat a refer els anomenats «Tòtems de la Dignitat», les escultures que homenatgen els líders independentistes empresonats i que són a l'estranger. Les figures, que primer estaven situades a la plaça de la Independència de Girona i després a la Gran Via de Jaume I, han patit diversos atacs en els dos enclavaments.

Després que uns encaputxats fessin malbé fa uns dies les nou escultures de fusta amb divuit cares que van ser creades per un grup de veïns de Lladó, avui tornen a lluir les cares dels presos i fugats. Ho fan, a més, al costat d'un muntatge de Temps de Flors titulat "Processó per la Llibertat", amb una creu blanca de grans dimensions, una base groga i les cares dels diferents polítics que estan empresonats i fora del país.

Avui, quan es compleixen set mesos de l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, hi ha convocada una concentració per reclamar la seva llibertat i que culminarà amb un acte de restitució dels tòtems. L'acte s'iniciarà a la plaça del Vi a les 19.30 i seguidament anirà a la plaça dels Manaies, per fer la restitució.