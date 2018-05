Salt millorarà un tram de carrer d'Àngel Guimerà

L'Ajuntament de Salt iniciarà properament els treballs de millora del carrer d'Àngel Guimerà, entre el carrer Pacheco i el passeig Marqués de Camps. Ahir al vespre, l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, i el regidor de Territori Alex Barceló, és van reunir a la sala de Plens de l'Ajuntament per escoltar l'opinió dels veïns i les veïnes, i recollir totes les seves aportacions.

Els treballs consistiran en l'ampliació de la vorera nord del carrer d'Àngel Guimerà, entre Pacheco i Marquès de Camps, igualant l'amplada amb la ja existent entre el c/ Francesc Macià i el c/ Pacheco. En aquest tram, s'eliminarà l'aparcament i aprofitant l'ampliació de la vorera s'hi col·locarà enllumenat nou i arbrat. La vorera sud entre la Plaça dels Colors i l'Av. Marquès de Camps també s'ampliarà, però conservarà les places d'aparcament. Els treballs serviran també per renovar la xarxa d'aigua potable i l'asfaltatge del carrer.

L'alcalde, Jordi Viñas, destacava que " hem plantejat un projecte de reforma que contempla la pacificació del trànsit i la millora de la seguretat del carrer amb la renovació completa de la il·luminació però considerem que és essencial escoltar l'opinió del veïnat. El treball conjunt de tots i totes ens permetrà consensuar l'obra que més s'adeqüi a les necessitats del barri i dels ciutadans".

La millora d'aquest tram també suposarà alguns canvis en la circulació de vehicles. En concret, el tram afectat quedarà només de sortida cap a Marquès de Camps i el carrer de Joan Miró canviarà de sentit.

Amb aquesta actuació es complementa la millora iniciada l'any passat, quan es van fer treballs de millora de la vorera del carrer d'Àngel Guimerà, entre els carrer Pacheco i Picasso. Aquest tram del carrer d'Àngel Guimerà presentava un carril lateral i una mitjana amb dos línies d'aparcament. L'actuació, que va afectar uns 1600 m2, va suposar l'enderroc de la mitjana i l'arrencada de l'asfalt de l'espai a reformar, l'ampliació de la vorera de l'espai sud del carrer i la substitució de l'arbrat i la seva recol·locació a més distància de les façanes. En total, la inversió de l'Ajuntament de Salt al c/ d'Àngel Guimerà els darrers dos anys superarà els 250.000€.