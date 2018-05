La CUP planteja que els guies turístics hagin de pagar una taxa

La CUP de Girona creu que cal replantejar el model turístic de la ciutat, per tal que l'arribada visitants -com succeeix ara amb Temps de Flors- no posi en perill la qualitat de vida dels veïns. Per això, ahir van presentar un decàleg amb les seves propostes per replantejar el model turístic tenint en compte els barris i la seva gent.

En primer lloc, els cupaires proposen la creació d'un observatori ciutadà del turisme que segueixi l'evolució del model turístic i la seva incidència en el dia a dia. També defensen que no cal incrementar els nivells de turisme a la ciutat, i que en canvi s'hauria d'aconseguir equilibrar-ne l'impacte i, sobretot, descongestionar el Barri Vell. Per això, aposten també per la diversificació i per promocionar l'entorn natural de la ciutat i la memòria històrica més enllà del centre.

D'altra banda, proposen un càmping municipal per diversificar el turisme i creuen que s'haurien d'oferir altres fórmules econòmiques per pernoctar a la ciutat. Paral·lelament, demanen que es faci el Pla Especial del Barri Vell i una moratòria de pisos turístics, per tal d'estudiar accions per limitar-ne la presència. També reclamen un estudi sobre les afectacions de mobilitat que comporta la gran afluència turística, una campanya de conscienciació als turistes sobre els residus i que es garanteixin els drets laborals dels treballadors del sector turístic. Finalment, volen que es garanteixi l'accessibilitat i que els guies turístics hagin de pagar amb una taxa, ja que ocupen l'espai públic.