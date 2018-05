Detenen un home per haver robat una motxilla amb un ordinador i diners

La Policia Municipal de Girona ha detingut un veí de la ciutat de 28 anys per haver robat, presumptament, una motxilla on hi havia un ordinador i diners en efectiu, entre altres objectes personals. El propietari de la motxilla era l'amo d'un comerç i la tenia guardada darrere el mostrador, d'on va desaparèixer. Gràcies a les càmeres de seguretat de l'establiment, es va poder reconèixer amb claredat el presumpte autor dels fets.

El robatori va succeir el dia 10 de maig. Després de visionar les imatges de les càmeres de seguretat, els agents van reconèixer Julio Alberto F.T., un habitual en aquest tipus de robatoris. Tot seguit, van anar a buscar-lo als llocs on se sol moure i, en veure's descobert, va confessar haver comès el furt i va explicar on havia amagat la motxilla. Els agents la van trobar i van poder recuperar l'ordinador portàtil, divisa estrangera i altres objectes personals.