El festival del joc torna a Girona amb lectures, gastronomia i xerrades

Girona acollirà del 24 al 27 de maig la cinquena edició de Ludivers, el festival dedicat al joc i a les cultures de la imaginació. D'aquesta manera, la plaça U d'Octubre es convertirà en el centre neuràlgic d'un festival que es dividirà en sis «planetes» o àrees: el Miniplaneta, on els nadons podran jugar de forma espontània; el planeta Juganer, on hi haurà una gran ludoteca amb jocs de tot tipus; el planeta Articiència, un espai de creativitat i ciència amb tallers i científics per a totes les edats; el planeta Click&Dit, dedicat a les noves tecnologies; el planeta Imaginari, un espai de lectura on es presentaran també diferents llibres; i el planeta Gastrolúdic, un espai gastronòmic amb diferents propostes i tallers.

D'altra banda, a l'Espai Cívic Mercadal s'han organitzat els Ludivers&Talk, un espai on tindran lloc conferències i taules rodones sobre el joc en l'educació i la criança. Finalment, també s'han organitzat diversos espectacles per a grans i petits a la plaça U d'octubre.

Per anar escalfant motors, dies abans de l'inici oficial del festival hi haurà un seguit d'activitats prèvies que inclouran un taller de jocs creatius, una actuació del Mag Fèlix i un taller de construcció Trógonos en què es vol aconseguir construir les cases de l'Onyar i la Catedral amb elements de fusta i robes de colors.

El festival Ludivers està organitzat per Ludus Mundi i el Centre Cívic Barri Vell-Mercadal, però compta amb nombroses entitats col·laboradores.