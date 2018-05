La Jornada Esportiva Intercentres del Pont Major reunirà uns 800 alumnes

La sisena edició de la Jornada Esportiva Intercentres del barri del Pont Major se celebra avui, amb la participació d'uns 800 alumnes de les escoles Carme Auguet i Fedac-Pont Major i de l´Institut Narcís Xifra i Masmitjà. L´activitat és una de les actuacions socioeducatives que impulsa el Pla Comunitari Construïm Ponts i que té com a objectiu fomentar la convivència, la cohesió social, els hàbits saludables i la dinamització socioeducativa d´aquest barri de la ciutat de Girona.

La jornada començarà a les 9.30 h amb una cursa per a l´alumnat de 3r i 4t d´ESO. A les 11 h es farà l´acte inaugural amb la participació de les direccions dels centres educatius i hi haurà una sessió d´escalfament amb un grup d´alumnat voluntari de batxillerat de l´Institut Narcís Xifra. Seguidament, a les 11.30h tindrà lloc la cursa mitjana i petita per a l´alumnat de P3 a 2n de Primària i de 1r i 2n d´ESO i finalment, a les 12.30 h, el regidor de Cooperació i regidor del barri, Cristóbal Sànchez, clourà l´activitat.

Per segon any, les tres escoles del barri de Pont Major participen conjuntament en el projecte internacional, pedagògic, solidari i esportiu "Cursa contra la fam", que impulsa l´entitat Acción contra el Hambre amb l´objectiu de col·laborar en la prevenció, detecció i tractament de la desnutrició infantil en el món. Tot l´alumnat dels centres educatius del barri han participat al llarg del curs en sessions de formació i sensibilització impartides per la mateixa entitat en què han pogut aprofundir en el coneixement de la desnutrició infantil i han pogut prendre consciència de la realitat que viu la zona del Kurdistan.

La Cursa contra la Fam permet visualitzar a la ciutadania la participació i el compromís dels més joves de la ciutat de col·laborar en causes solidàries, com ara la desnutrició infantil. A la cursa també hi participen 40 voluntaris estudiants de batxillerat de l´Institut Narcís Xifra i Masmitjà i mestres i professorat dels centres educatius del barri.

L´any passat, amb la participació dels infants i joves del barri de Pont Major, es va aconseguir recaptar 2.567 euros en el projecte educatiu i solidari de prevenció i tractament de la desnutrició infantil a la zona del sud d´Àfrica.