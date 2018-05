L'estafador dels sobres buits torna a actuar a Girona

L'estafador dels sobres buits ha tornat a actuar a la província, en aquest cas a la ciutat de Girona. Es tracta d'un veí de Figueres de 22 anys, de nacionalitat espanyola, que els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge a la plaça del Lleó quan volia enganyar una nova víctima amb el mateix sistema. El van enxampar després d'haver utilitzat el mateix sistema el 30 d'abril, guanyant 900 euros.

El seu modus operandi consisteix a buscar telèfons d'alta gamma que es venen en portals de compravenda i després de pactar el preu amb el seu venedor se'n va al banc i introdueix en un caixer automàtic un sobre buit amb l'import pactat i sense que la víctima ho pugui verificar immediatament. Per tant, la víctima li lliura el telèfon mòbil i l'endemà, quan els treballadors de l'entitat bancària comptabilitzen els ingressos, es detecta l'engany.

Cal dir que la policia abans d'aquest cas ja l'havia detingut. El 7 de març, per sis enganys més. Va enganyar sis persones que venien telèfons mòbils a través d'una plataforma de compravenda per internet. Sis estafes que van ser comeses a Girona, Sarrià de Ter i Figueres, per 3.200 euros. El cas més recent que ha culminat amb la nova detenció és del 30 d'abril, quan els Mossos van tenir coneixement que s'havia produït una estafa a la ciutat en el marc d'una compravenda d'un telèfon mòbil d'alta gamma, valorat en 900 euros, a través d'una plataforma d'internet d'objectes de segona mà. L'estafador va insistir a fer un ingrés al compte bancari de la víctima previ a la formalització de la compravenda.

En el moment de lliurar el mòbil, la víctima va comprovar, a través de l'extracte, que presumptament s'havia fet l'ingrés de la quantia acordada L'estafador, però, va introduir un sobre buit en un caixer automàtic. L'endemà el banc va detectar l'engany. El diumenge, pels voltants de les set de la tarda, els Mossos van detenir l'estafador in fraganti a la plaça del Lleó quan volia enganyar una nova víctima amb el mateix sistema.

Cal destacar que l'estafador canvia sovint de nom de perfil per dificultar la seva identificació en la reiteració delictiva.