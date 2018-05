L'excap de la Policia Municipal estudia tornar a Girona

L'excap de la Policia Municipal de Girona Josep Palouzié està estudiant deixar el seu càrrec actual com a cap de la Policia Local de Palma de Mallorca per tornar a Girona a principis de juliol. El proper 29 de juny finalitza el període de dos anys de la comissió de serveis per la qual Palouzié va ocupar la prefactura del cos policial mallorquí, després que s'hagués obert un concurs en àmbit nacional. Tot i això, la decisió no està oficialment presa i la regidora de Seguretat Ciutadana de Palma, Angélica Pastor, confia que Palouzié decideixi quedar-se a la capital balear, almenys, fins a finals de mandat, cosa que significaria perllongar la seva comissió de serveis durant un any més, ja que les eleccions seran el maig de 2019.

Segons la regidora, la situació de comissió de serveis no es podrà prorrogar, per la qual cosa s'haurà de convocar un nou concurs per cobrir la prefectura del cos de Palma. Si Palouzié finalment decideix quedar-se a Palma, s'haurà de presentar al nou concurs, que en aquesta ocasió, en aplicació de la llei estatal de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, s'haurà de convocar per dos anys, prorrogable dos més de forma anual. En aquestes circumstàncies, a ningú se li escapa que Palouzié, si finalment decideix presentar-se, té moltes possibilitats de quedar-se almenys dos anys més com a cap del cos.

Per la seva banda, Palouzié ha confirmat que fa poc es va reunir amb l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, on va posar sobre la taula la possibilitat d'allargar un any més la seva estada a Palma. En la trobada, que el cap policial va qualificar de «molt cordial», també es va parlar de les noves funcions que podria assumir en cas que tornés a Girona. I és que una de les possibilitats que hi ha sobre la taula és que no torni a ocupar la plaça de màxim comandament -que actualment ostenta Joan Jou-, sinó que li podrien ser encarregades noves funcions.

Palouzié, però, insisteix que ni el seu retorn a Girona ni la seva permanència a Palma són qüestions encara resoltes, ja que també ha de posar a la balança una sèrie de qüestions personals, encara que admet que, en aquests moments, està «desfullant la margarida». Per tant, tot està encara per definir.

Si finalment Palouzié decideix posar fi a la seva etapa palmesana, és probable que el càrrec de cap de policia a la capital balear hagi de ser assumit diversos mesos amb caràcter provisional. Es tracta d'una situació a la qual ja es va haver de recórrer abans que Palouzié assumís el càrrec, quan l'anterior alcalde, José Fila, va nomenar al major José Antonio Bravo, després de l'obertura d'expedients disciplinaris als comissaris Antoni Morey i Joan Mut, als quals també se'ls va suspendre de sou i de feina, i la «degradació» a major del comissari en comissió de serveis, Miquel Pericás.

Segons la legislació estatal aprovada recentment, quan es convoqui un nou concurs per cobrir el càrrec de cap policial, el ventall de possibles candidats es va a ampliar en relació a la convocatòria de fa dos anys, ja que ara es podran presentar no sol comissaris de diferents cossos policials, sinó que també podran fer-ho els inspectors i majors.