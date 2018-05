Què fer aquest dijous a Girona Temps de Flors

Fira | Productes artesans Pont de Pedra

Tot el dia

Diversos artesans i artesanes mostren l'art del seu ofici i els seus productes. Ceràmiques, joies, manualitats, brodats i figures tallades en fusta són uns bons exemples del que hi podreu trobar.

Concert | Grup Vell Galligants

Museu d'Història dels Jueus - 18 h

El Grup Vell Galligants va néixer l´any 2011 en el si dels Manaies de Sant Daniel.

Un grup d´amics, cantaires de diferents corals i amants de les havaneres van prendre la decisió de formar un grup per a cantar-les en festes populars, centres cívics, centres de gent gran i activitats de caràcter solidari, seguint l´esperit dels Manaies de Sant Daniel. Una mostra del seu repertori d´havaneres, valsets, cançó de taverna, cançó popular i alguns temes inèdits, es recullen al seu disc "Traginers de cançons", editat a la tardor de l´any 2016.

Concert | Cor de Porcs

Plaça de la Independència - 19 h

Aquest projecte és el resultat de la unió d´una vintena de joves sota la direcció de la soprano Mònica Orpí que l´any 2015 es troben per crear un grup vocal diferent i actual. Un cor que s´atreveix amb tot allò que els agrada, i que enguany es presenten amb un nou repertori que no deixarà a ningú indiferent. Una producció del Centre Cívic de Porqueres, un projecte de desenvolupament cultural comunitari que vol apropar les expressions culturals a la ciutadania.

Concert | Càntut, cançons de tradició oral

Pati de la Diputació de Girona - 19 h

La banda de folk banyolina Germà Negre explicarà el projecte "Càntut, cançons de tradició oral", i presentarà algunes de les cançons del nou disc, Molt de porc i poca salsitxa (Halley Records, 2018), que precisament neix d´una dita popular utilitzada a les comarques gironines. Una clara crítica a les desigualtats econòmiques, el mal repartiment i la corrupció, però també una autocrítica davant l´immobilisme de la societat.

Acte Popular | Presentació del muntatge de Temps de Flors a Can Ninetes

Centre Cívic Santa Eugènia - 19 h

Presentació del muntatge col·lectiu de Temps de Flors al Hall de Can Ninetes. Exhibicions artísitiques i literàries.

Pintura i disseny amb Henna. Tastets de delicades florals i begudes aromàtiques. Visita noctura guiada als patis de Girona Temps de Flors.

Concert | The Double Shame & Veiculo Longo

Espai Marfà - 19:30 h

L´Espai Marfà obre les portes a les noves bandes per fer presentacions en públic i adquirir experiència i rodatge a l´escenari, i també als grups més consolidats com a escenari de proves o per a la presentació de nous projectes.

Teatre | Vamos a ponernos serias

Sala La Planeta 8€ - 21 h

'Vamos a ponernos serias' és el resultat de la cerca dels límits de vuit joves immerses en un món contradictori, tètric i curiosament irònic al que no saben ben bé com adaptar-se. Mentalitats engabiades que cerquen llibertat i complexitat amb l'únic objectiu de comprendre's elles mateixes. Qui sóc? D'on vinc? I, sobretot, fins on puc arribar? Un espai on la norma i la prohibició desapareixen per poder obrir les ales de la imaginació, l'expressió i la passió.

Concert | Néstor Basurto & Tanghoyde

Sunset Jazz Club 7€ - 22 h

Nascut el 1967 a Lanús, província de Buenos Aires, Néstor Basurto és cantor, guitarrista, arreglador, autor i compositor, arrelat principalment en el territori del tango i del folklore. Va alternar en diferents formacions artístiques, i ara es presenta per primera vegada al Sunset amb el duet Tanghoyde, per brindar-nos una nit que promet ser emotiva.