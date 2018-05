Un veterà amb experiència policial i militar

L'intendent Josep Palouzié Vizcaya, nascut a Barcelona l'any 1958, és diplomat en Dret per la UdG i llicenciat en Criminologia per la UNED i la UdG. Va exercir com a cap de la Policia Municipal de Girona durant dinou anys, abans de marxar per posar-se al capdavant del cos de Mallorca. Anteriorment (entre 1992 i 1997) havia estat ca de la Policia Local de Blanes i també havia comandat el cos de Sant Feliu de Guíxols. A més, ha estat president de l'Associació de Caps i Comandaments de Policia Local de Catalunya i de l'Associació de Caps de les Policies Locals de les comarques gironines. D'altra banda, des de 2006 és reservista voluntari a les forces armades de l'exèrcit espanyol.