La CUP reclama un calendari per a la municipalització de l'aigua de Girona

La CUP-Crida per Girona ha demanat un calendari per a la municipalització de l'aigua. En una bateria de propostes dirigida al govern, la formació també reclama mesures de transparència com un web amb tota la informació referent a la gestió d'AGISSA i una audiència pública

La CUP-Crida per Girona ha tramès al govern de la ciutat una bateria de propostes amb l'objectiu de posar fi a l'opacitat i a les incerteses que hi ha al voltant del futur de la gestió de l'aigua a la ciutat. La formació fa mesos que denuncia la manca de transparència i de debat públic en aquest assumpte i ha recordat que "l'Ajuntament com a institució té el deure d'informar la ciutadania de les irregularitats que s'han detectat en el servei, i de fer-la partícip de la discussió sobre com s'ha de gestionar l'aigua en el futur".

Les propostes cupaires per revertir aquesta situació són fer públic l'informe municipal sobre l'estat de l'empresa AGISSA que estava previst per a finals de març i explicar els motius del seu retard en quasi dos mesos; fer una audiència pública abans que s'acabi l'any per exposar l'estat de la qüestió a la ciutadania i iniciar un debat públic sobre el model de gestió; crear un web municipal que inclogui tota la informació referent a la concessió de l'aigua a la ciutat de Girona perquè tothom pugui conèixer-ne el funcionament, l'evolució i les irregularitats que han comportat que el jutge hagi expulsat la part privada de la gestió d'AGISSA; i convocar la Taula per la Municipalització de l'aigua que s'havia de fer periòdicament i actualment no s'està realitzant.

A més d'aquestes mesures de transparència, la CUP-Crida per Girona també ha reclamat al govern aprovar un calendari d'accions des d'ara fins al desembre del 2020, data en què finalitza l'actual contracte de servei, per garantir la viabilitat municipalitzar el servei de forma definitiva. Els cupaires consideren que "cal que l'Ajuntament faci les gestions necessàries des d'un punt de vista financer, tècnic, administratiu i jurídic perquè el 2020 la recuperació pública del servei no tingui marxa enrere".