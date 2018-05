Girona viurà la 5a Setmana del Voluntariat Social del 21 al 25 de maig

Girona viurà del 21 al 25 de maig la cinquena Setmana del Voluntariat, organitzada per la Federació Catalana de Voluntariat Social amb l'objectiu de fer visible la tasca que porta a terme durant tot l'any el voluntariat gironí i fer un reconeixement a aquesta feina, que molts cops passa desapercebuda.

La setmana s'obrirà el dilluns 21 amb l'entrega dels premis Relats de Voluntariat i continuarà dimats amb una jornada de portes obertes a Creu Roja. El dimecres dia 23 es farà una xerrada sobre donació d'òrgans orgaintzada per AECC-Catalunya contra el Càncer, i durant dimecres i dijous s'oferirà el curs «El pla de voluntariat a la teva entitat» a la Fundació Ramon Noguera. El dijous hi haurà també una caminada saludable al voltant del Pla per l'Onyar a càrrec de Gicor i l'espectacle Lectures de textos teatrals gesticulats, a càrrec de Bombolles de Paper Teatre.

Finalment, el divendres 25 Mifas organitzarà la conferència L'Art de girar la Truita, per convertir les adversitats en oportunitats, i l'acte Entitats i Empreses caminen juntes per la Responsabilitat Social, a càrrec de M. Rosa Terradellas i Helena Benito.