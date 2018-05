«He tingut reunions on m'han confós per una assistent»

La malaguenya Almudena del Mar Muñoz encapçala, als 27 anys, l'àrea de comunicació del Grup Cooltra, empresa líder en el lloguer de motos. Va començar, però, la seva carrera en el món digital a e-learning, i va passar després a formar part de l'start-up francesa Blablacar.



A la societat encara li segueix sorprenent veure una dona en un càrrec alt?

M'agradaria que la meva resposta fos «no, això és una realitat ja totalment estesa», però la veritat és que encara és notícia quan les dones són presidentes, delegades o conselleres en empreses o administracions públiques. Ens queda feina per fer.

Molts càrrecs d'alta responsabilitat de les empreses tecnològiques estan ocupats per dones. A què es deu?

El sector és nou, està en ple desenvolupament, era una cosa totalment impensable 20 anys enrere. Això permet que no tingui, com passa en altres àmbits, una percepció de ser masculí o femení, el que genera igualtat d'oportunitats.

Com es va introduir al món digital?

Sempre m'havia atret el món online, vaig començar estudiant Publicitat i Relacions públiques i la meva primera eina de treball va ser Facebook. Des de llavors he passat per diverses empreses, totes elles 100% digitals i a més, sostenibles.

En la seva trajectòria, ser dona considera que ha estat un plus o un inconvenient?

En el meu cas particular no crec que hi hagi jugat cap tipus de condicionant, he tingut la sort de topar-me amb grans professionals dins de les empreses en què he estat que m'han respectat pels meus coneixements i per la meva forma de treballar i mai s'ha entrat a valorar el meu gènere.

S'ha sentit alguna vegada discriminada per ser dona o algun comentari fora de lloc?

Tristament he viscut això en primera persona. He tingut reunions on m'han confós amb una assistent. M'han demanat per telèfon que els passès amb el meu superior o m'han utilitzat com a missatgera per comunicar un assumpte a un company del mateix càrrec, pensant que jo treballava com a secretària d'ell... He d'admetre que en la totalitat dels casos això m'ha passat en interaccions amb sectors més tradicionals. És en aquests àmbits on crec que encara queda molta feina per fer.

Parlem de conciliació. La responsabilitat familiar li ha determinat la seva trajectòria professional?

Soc de Màlaga i porto molts anys vivint fora de la meva ciutat, per sort sempre he trobat la possibilitat de poder viatjar a casa i treballar des d'allà. Pel que fa al dia a dia, per a mi la flexibilitat laboral és clau, el poder sortir abans, entrar després, ajustar el teu horari laboral en funció de les teves necessitats és un benefici com a treballador increïblement gratificant.

La societat està vivint un procés de digitalització molt accelerat, aquesta nova realitat pot suposar una oportunitat per a la diversitat?

Per descomptat, la tecnologia ens ofereix un ampli ventall d'oportunitats. Han aparegut professions que fa uns anys eren impensables, permet a la gent reinventar-se d'una manera senzilla, permet l'autoformació, el treballar en remot, el poder compartir informació amb qualsevol en qualsevol part del món... El canvi és gran i continu.

En quins altres aspectes poden ajudar les noves tecnologies?

Les noves tecnologies obren un món d'oportunitats, d'accessos, de facilitats en tots els sectors: salut, finances, allotjament, mobilitat... Aquest últim és un sector que està creixent de manera imparable, la mobilitat és un assumpte que preocupa tant als ciutadans com a les institucions. Actualment el transport suposa un dels elements més contaminants i més infrautilitzats. Per això, propostes com les solucions de mobilitat sobre dues rodes de Cooltra tenen tan bon encaix en el mercat.

La jornada eWoman té com a objectiu servir d'altaveu per mostrar els casos d'èxits de les dones dins l'entorn digital i tecnològic. Què falta per normalitzar els èxits de les dones?

Més reconeixements. Quan arribem al punt d'igualtat, deixarem de celebrar-ho.

Sobre què parlarà a la seva ponència al eWoman de Girona?

Durant la trobada parlaré sobre la meva experiència en el món de la tecnologia i el motor. Explicaré anècdotes i fites dels meus pocs, però intensos anys, al sector digital.

Quin consell donaria a una dona que vol introduir-se en l'entorn digital i tecnològic?

El meu consell per a qualsevol persona és que no tingui por, que s'aventuri. Que no hi ha res escrit i està encara tot per fer. És un sector molt dinàmic i ple d'oportunitats.