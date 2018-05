Ja n'hi ha prou

La jornada reivindicativa de la comunitat educativa saltenca del passat 7 de maig va ser un punt d'inflexió. Aquesta acció no ha estat flor d'un dia, ja fa molt de temps que la Generalitat mira cap a una altra banda en relació amb Salt i la passivitat de l'Ajuntament, liderat per ERC, no ha estat capaç d'influenciar o fer-se valer per obtenir resultats satisfactoris en matèria educativa. Les solucions aportades fins ara han estat insuficients o han volgut maquillar la problemàtica.

Perquè aportar solucions efectives no és dilatar la construcció d'escoles, com és el cas del Gegant del Rec, escola sobre la qual des del 2009 es van tramitant cessions i modificacions de l'expedient i aviat farà un any que es va licitar el projecte sense cap avenç fins a dia d'avui.

Tampoc és efectiu fer una oferta de places públiques a secundària inferior al nombre d'alumnes que sortiran dels centres públics de primària, com ha passat els últims anys. I molt menys ho és no tenir en compte a la planificació la matrícula viva, alumnes amb edat d'escolarització que arriben durant el curs escolar, que fa que les ràtios als centres públics acabin desbordades i que el previsible augment d'aquestes ràtios se supleixi amb mig professor per centre. Tampoc que les dades demogràfiques justifiquin la necessitat d'un quart institut durant com a mínim una dècada però es descarti perquè no es pot fer una planificació a tan llarga durada o per la falta de cessió de terrenys. Aquesta forma d'actuar del Departament d'Ensenyament amb Salt és la que ha portat al carrer la comunitat educativa per dir prou.

Soc professor a un institut de Salt i visc de primera mà les dificultats existents pel desenvolupament de les tasques del que hauria de ser la base de la nostra societat, l'educació. Veig com cada dia professors i comunitat educativa han de fer els màxims esforços per tirar endavant un projecte que no compta amb un compromís ampli de les institucions. És per això que a l'última reunió que vaig assistir de la plataforma educativa Salt Educa, on es va aprovar el contingut del manifest, vaig donar el meu suport i el del PSC de Salt. Al programa del 2011 el PSC ja va posar sobre de la taula algunes de les mancances en educació del municipi. Tot i que d'això ja en fa una bona colla d'anys, aquestes s'han convertit avui en dia en una problemàtica real, com la falta de línies a la secundària obligatòria, i per a les que en el seu dia apostàvem per solucionar amb la creació d'instituts-escoles o amb un quart institut. Així que aquesta forma de desatendre en profunditat els problemes de Salt per part del Departament no pot ser l'excusa perquè no es presentin solucions des de l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Salt, però, hauria de liderar aquestes reivindicacions i no excusar-se darrera de la inoperància de la Generalitat, hauria de buscar complicitats amb una àmplia majoria del ple i proposar solucions a les greus mancances que el passat 7 de maig es van denunciar. Si tal com diu el regidor de l'àrea d'Educació, el Sr. Cunill, el govern reivindica un quart institut a Salt, per què no ha cedit els terrenys per poder-lo posar com ja li hem demanat des de el PSC repetides vegades? Així podríem evitar la previsible resposta del Departament d'Ensenyament davant d'aquesta demanda, com ja va passar al consell escolar del març de 2017.

Si el govern d'ERC i IpS-CUP creu en la necessitat de la planificació d'infraestructures i de l'oferta de places, per què no ha convocat el consell escolar del primer trimestre, com marca el reglament, i ha posat a debat l'oferta de places i línies abans de la preinscripció, com ja li hem recordat al ple?

On està el compromís signat al març del 2017, en el marc dels pressupostos, per modificar el reglament del consell escolar i poder així introduir una comissió d'infraestructures i planificació com tenen municipis propers?

I la aposta per a l'escola d'adults que està al pacte de governabilitat, Sr. Viñas? És el centre públic de Salt amb més alumnat i amb menys espai i que està donant una segona acollida a l'alumnat que no s'han graduat.

Ja n'hi ha prou del passotisme de la Generalitat, també de la passivitat del govern local. Les mobilitzacions del passat 7 de maig per dir prou a la situació insostenible de l'educació a Salt són la mostra més evident que la comunitat educativa i els saltencs i saltenques volen solucions palpables per a la vila, i per això la seva demostració de força i implicació és admirable.