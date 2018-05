Madrenas creu que Millo deu patir "vergonya" anul·lant la reunió

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, creu que el delegat de l'Estat viu "un episodi de vergonya" perquè, anul·lant la reunió del dia 24, Enric Millo demostra que, en realitat, allò que volia era fer una trobada "fictícia i de postureig". Madrenas li retreu haver donat "excuses de mal pagador" a la carta que li ha enviat i haver "muntat un xou" quan va ser el mateix Millo qui va demanar que es reunissin. L'alcaldessa diu no entendre què està fent el delegat de l'Estat a Catalunya. De fet, creu que "ningú" comprèn que ara s'hagi tirat enrere, perquè des d'un primer moment Millo va defensar que aquesta seria una reunió de treball. "Ai senyor, ara sembla que no és tan important parlar d'aquests projectes", diu Madrenas. L'alcaldessa, però, sí que té clar que l'Ajuntament ha fet allò que calia, deixant clar que ens reuniran "amb qui calgui" per tractar els projectes de l'Estat que afecten la ciutat. "Crec que el senyor Millo s'ha embolicat tot sol, perquè es pensava que jo era sectària i no estava disposada a reunir-me amb ell", ha dit Madrenas, citant una frase feta en castellà: "Piensa el ladrón que todos son de su condición".