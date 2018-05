El parc Monar de Salt acollirà la sisena edició del Pícnic Jazz el dia 9 de juny

El parc Monar de Salt acollirà el proper 9 de juny la sisena edició del Pícnic Jazz, que se celebrarà de les set de la tarda a dos quarts d'una de la matinada i comptarà amb les actuacions de Combo Trampolí, la Big Band de l'Escola l'Energia de Palafrugell, la Big Band de Blanes i la Moderna Big Band. A més, hi participarà el DJ Crosstalk. Obrirà el pícnic la Big Band per la Llibertat, que vol clamar per la llibertat d'expressió i contra la retallada de drets.