Veïns del parc Central s'uneixen per reclamar millores a la zona

Iniciativa veïnal a l´entorn del parc Central per reclamar a l´Ajuntament diferents actuacions de millora. La idea va sorgir al marge de l´Associació de Veïns de Sant Narcís i la intenció és pressionar l´Ajuntament de Girona per tal que executi les seves demandes «ara que no es pot excusar en què els temes que són competència d´Adif», va explicar ahir Narcís Bou, qui es va encar­regar de convocar la trobada a l´Estació Jove ahir al vespre. Xavier Reyner, actual president de l´Associació de Veïns de Sant Narcís però, va assistir-hi i va admetre que després de deu anys de lluita i obres hi ha gent molt «cansada» i va animar els assistents a lluitar «pel futur deixant enrere temes del passat».

L´impulsor vol crear una gran xarxa de comunicació entre veïns per tal de fer força anant «tots a una». Va ser una primera trobada de veïns de carrers com Bisbe Sivilla, Oviedo, Ibèria i de la plaça d´Europa entre d´altres. En aquesta reunió, els assistents van debatre quasi dues hores de les diferents problemàtiques que pateixen i de quines poden ser les solucions.



Reixa i parc infantil sorollosos

Molts dels presents viuen al carrer Bisbe Sivilla i tots van assenyalar als sorolls com un dels principals neguits. En part d´una llarga reixa de recollida d´aigües mal collada des de fa temps i que l´Ajuntament no repara.

El soroll dels cotxes que hi passen constantment per sobre no els deixa dormir. També per la presència de joves a totes hores al parc infantil que criden, escolten música i fan servir els jocs de mala manera. «Fan més soroll des del parc que des dels dos bars que tenim a sota», va dir una veïna. També perquè se sent l´altaveu que crida els usuaris del tren.



L´escultura d´Alfaro

Des de la plaça d´Europa, els veïns van reclamar que s´acabi d´urbanitzar l´espai proper a la sortida de l´estació d´autobusos. Aquí hi ha una batalla entre els veïns i l´Ajuntament sobre què s´hi ha de col·locar. Van assenyalar que exigeixien, sobretot, el retorn de l´escultura d´Andreu Alfaro. «No en volem cap altra, l´escultura es diu Europa i ha d´estar a la plaça d´Europa. No és negociable», va etzibar una assistent a la reunió. Ara està en una rotonda de la Devesa.

Altres veïns van recuperar les històriques queixes mai escoltades sobre la gran quantitat de contaminació que genera l'entrada i sortida diària d´autobusos. Altres residents van indicar que no volen ni sentir a parlar d´una pista poliesportiva a prop.



Seguretat, gossos i vegetació

En temes en què va haver-hi una coincidència bastant notable va ser en la necessitat de reclamar més presència policial en una zona on, a finals de l´any passat, hi va haver multitud de robatoris de bosses i telèfon mòbils. Majoritàriament també es va parlar de la possibilitat d´ubicar al parc un pipican o una zona d´esbarjo per als gossos. Ara mateix, malgrat que hi ha cartells que ho prohibeixen, es poden veure molts gossos a la gespa fent les necessitats. Una zona on també hi juguen nens. Finalment, molts dels presents van estar d´acord en demanar a l´Ajuntament que aprofiti més la zona de la llosa que ara mateix només té vials de pas amb gespa (encara envoltada de tanques). Consideren que en aquesta zona allunyada d´habitatges és on es podrien posar alguns jocs ara propers al carrer Bisbe Sivilla, una pista ­poliesportiva amb horari de tancament i, sobretot, que es millori l´enjardinament.

En aquest sentit, des de les institucions sempre s´ha dit que no s´hi poden plantar arbres perquè només hi ha setanta centímetres de gespa a sobre de la llosa. «Bé que hi ha flors, arbres i arbustos a la plaça Catalunya, amb una plataforma on el riu hi passa per sota», va recordar una veïna.