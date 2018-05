El govern de Girona no va calcular bé el preu del concurs de la ràdio municipal

L'equip de govern de Girona ha retirat de l'ordre del dia del ple de dilluns l'aprovació definitiva de l'establiment de servei públic i el reglament de l'emissora de ràdio municipal, ja que els estudis econòmics que s'havien fet no eren correctes i per tant el reglament s'haurà de refer, tasca que comportarà uns mesos. La idea inicial del govern era treure la freqüència a concurs per 30.000 euros, ja que municipalitzar resultaria massa car (ascendiria a uns 230.000 euros). Ara, l'equip de govern manté la voluntat de treure la freqüència a concurs, però haurà de refer els càlculs econòmics. La proposta, però, no convenç alguns grups de l'oposició, especialment CUP i PSC, que defensen una gestió directa. Provisionalment, el govern local es planteja allargar durant uns mesos la programació actual que fa FEM Girona amb un contracte menor, a l'espera de tenir els estudis econòmics definitius.

Des de l'any 2012, la freqüència de ràdio municipal estava gestionada per La Xarxa, que fins ara han estat oferint continguts de proximitat a través d'un subcontracte amb la productora Girona Ràdio S.L., que ha ofert la programació gironina a través de FEM Girona. L'octubre de 2017 va caducar l'encomana de gestió a la Xarxa, i malgrat que l'Ajuntament la va prorrogar sis mesos, el conveni es va extingir oficialment el passat 30 de març i La Xarxa va anunciar que no hi estava més interessada.

Davant d'això, el consistori va encarregar a la productora que continués fent la programació gironina fins al 30 de juny, i després d'estudiar diversos escenaris econòmics, va anunciar la intenció de treure a concurs la gestió de la freqüència. Amb les xifres que tenia sobre la taula, el govern local va decidir que no podia assumir una municipalització, ja que ascendiria a uns 230.000 euros, i tampoc va arribar a un acord econòmic amb la productora per tal que FEM Girona pogués mantenir les seves emissions. Per tant, va considerar que la millor opció era treure a concurs la gestió per 30.000 euros. Els tècnics municipals, però, han detectat que els càlculs no s'han fet de forma correcta i per això n'han frenat l'aprovació a ple.

CUP i PSC, mentrestant, consideren que 30.000 euros són totalment insuficients per oferir una programació de qualitat i que difongui informació de manera veraç, objectiva, independent, plural i neutral, tal com establia inicialment el reglament. De fet, cupaires i socialistes estan convençuts que la millor opció és una gestió directa per part del consistori, per tal que la ràdio pugui fer un veritable servei de ciutat.