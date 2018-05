Millo no es reunirà amb Madrenas perquè diu que només busca confrontació

Lluny de recompondre's, la relació entre l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, no fa més que tensionar-se. Ahir, Millo va cancel·lar la reunió que tenien prevista per al 24 de maig i que havia de servir per desencallar temes de ciutat després que Madrenas trenqués les relacions entre les dues institucions arran de les càrregues policials de l'1 d'octubre. Millo va argumentar-ho dient que, en aquesta trobada, Madrenas només buscava «confrontació política». Per la seva banda, l'alcaldessa va considerar que Millo només buscava una fotografia de «postureig» i va apuntar que «deu estar passant vergonya» i que per això no vol parlar de l'1-O, tal com ella li plantejava. A més, en una entrevista a 8TV, l'alcaldessa va anunciar que demanarà al Patronat de l'Auditori-Palau de Congressos que no cedeixi mai més aquest espai per celebrar-hi l'entrega dels premis de la Fundació Princesa de Girona.

Fa unes setmanes, Millo va reclamar a Madrenas una trobada per desencallar qüestions de ciutat, com ara l'Arxiu Provincial o la reposició de la plaça Espanya. L'alcaldessa hi va accedir però va voler posar altres temes a l'ordre del dia, com ara la «depuració de responsabilitats per l'ús desproporcionat de la força el dia 1 d'octubre» i el reconeixement de l'Estat a les víctimes.

Millo ha considerat que, amb això, l'alcaldessa només està buscant l'enfronament polític. Per això, en una carta dirigida a Madrenas, lamenta la seva voluntat «d'alterar l'ordre del dia» per centrar-lo «en d'altres aspectes polítics», i critica les declaracions públiques que ha fet l'alcaldessa sobre la reunió i les relacions de l'Ajuntament amb l'Estat, que, a parer de Millo, «desvirtuen l'objectiu inicial de la reunió».

El delegat del Govern també diu que Madrenas es va oposar a la participació en la trobada de tècnics dels diferents organismes i empreses públiques de l'Estat que participen en obres a Girona, el que considera «una mostra de la manca de voluntat de mantenir una veritable reunió de treball per convertir-la en una trobada estrictament de confrontació política que en res beneficia els veïns de Girona».

Madrenas, en canvi, va assenyalar que ha quedat demostrat que ella no té «cap problema» a reunir-se amb Millo si això ha de ser beneficiós de la ciutat, per molt que les relacions institucionals Estat-Ajuntament segueixin trencades. L'alcaldessa va considerar que Millo només volia una foto d'un acostament que no s'ha produït, i va afirmar que es deu «morir de vergonya» respecte a l'1-O, que no en vulgui parlar. També va reptar el govern de l'Estat a complir amb els compromisos que té a la ciutat, malgrat que hi hagi una majoria independentista.