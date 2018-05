L'ocupació hotelera a Girona cau set punts durant el primer trimestre de 2018

L'ocupació hotelera a la ciutat de Girona va caure set punts durant el primer trimestre d'aquest 2018 en comparació al mateix període de 2017. Així, segons dades de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT), els hotels gironins van registrar durant els tres primers mesos de l'any una ocupació del 46,8%, mentre que el 2017 el percentatge havia arribat fins al 53,7%.

El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, atribueix aquesta caiguda a diversos factors. En primer lloc, assenyala que el mes de gener -durant el qual se celebra Girona 10- no va ser dolent, sinó que la davallada va venir als mesos de febrer i març. Si tirem una mica més enrera, el representant dels hotelers gironins assenyala que el mes d'octubre no va ser bo a la ciutat, però que al novembre l'ocupació va augmentar un 2,5%, al desembre un 3% i al gener un 4,5%. Per tant, la caiguda va afectar sobretot a partir de febrer.

Aquest descens es va emmarcar, a més, en una conjuntura complicada a tot l'Estat espanyol, ja que altres zones turístiques com Menorca i Madrid també la van patir i les perspectives per a aquest estiu no són especialment optimistes al conjunt de l'Estat.

Carreras deixa clar que el problema no és la proliferació de pisos turístics -que ja arriben gairebé a 600 a la ciutat de Girona-, sinó que hi han influït les circumstàncies polítiques. En aquest sentit, lamenta que «des d'alguns sectors de l'Estat espanyol» s'hagin intentat fer campanyes per desprestigiar Catalunya com a destinació turística sense adonar-se que al final ha acabat repercutint negativament a tot Espanya. D'altra banda, també recorda que durant aquest primer trimestre hi ha hagut quatre hotels que han tingut part de les seves habitacions tancades per reformes, de manera que ha disminuït el nombre total d'habitacions disponibles.

Segons el responsable de l'Associació d'Hostaleria, però, també hi influeixen factors externs. Un d'ells és la finalització de les anomenades «primaveres àrabs», que en el seu moment van provocar una davallada del turisme en els països del nord d'Àfrica a causa de la inestabilitat política. Ara, explica Carreras, la situació s'ha tranquil·lizat i aquests països estan llançant campanyes molt agressives per tal d'intentar recuperar mercat.

Un altre factor extern és la celebració, aquest estiu, de l'Eurocopa a Rússia. Segons Carreras, la celebració d'Eurocopes o Mundiales tradicionalment té afectacions en el turisme, ja que els països que els alberguen acaben acaparant bona part del turisme.

Tots aquests factors sumats, indica el responsable de l'Associació d'Hostaleria, fan que, en general, aquesta no estigui essent una bona temporada per al turisme. Tot i això, Carreras confia que, a partir del mes de juny, la situació es pugui començar a recuperar a la ciutat, ja que hi ha programats alguns esdeveniments importants com la cursa ciclista Sea Otter Race, que atrau un gran nombre de visitants. A més, calcula que a partir de llavors començarà a arribar més turisme europeu, especialment d'Holanda, Bèlgica i França.

D'aquesta manera, Carreras assenyala que l'objectiu dels hotelers gironins és continuar «treballant fort i demostrar que tenim una oferta hotelera forta, que sigui apreciada per al públic i que aquest tingui ganes de tornar».