El mal temps causa una "davallada considerable" d'ocupació en l'hostaleria per Temps de Flors

Sensació agredolça entre els hostalers gironins el dia que tanca la 63a edició de Temps de Flors. Des del sector lamenten que la meteorologia ha provocat una "davallada considerable" en l'ocupació durant el certamen. L'afectació s'ha deixat notar especialment entre setmana, segons explica el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras,. "Els últims quatre anys havíem fet una feina de captar els clients entre setmana, i aquesta edició ha fallat", ha lamentat. El president dels hostalers també s'ha mostrat "sorprès" perquè molts dels turistes "no tenien ni idea" que es feia Temps de Flors. "És simptomàtic, però qui té la capacitat per decidir si cal més promoció és l'Ajuntament", ha reblat Carreras. El balanç definitiu de visitants es donarà a conèixer aquest diumenge al vespre.

La 63a edició de Temps de Flors no haurà estat la millor per els hotels i restaurants gironins. De fet, el sector ha patit una "davallada considerable" de clients en relació a l'any passat. En bona part la culpa ha estat de la climatologia, i és que les previsions de mal temps han fet que "molta gent es quedés a casa". El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, explica que la clau ha estat no omplir els establiments entre setmana, on els hotels han vist com els quedaven moltes habitacions lliures. "Ha estat una llàstima perquè el segment de client que vam captar els últims anys, i que ens visitava de diumenge a dijous ha quedat molt diluït", explica.

Els caps de setmana, en canvi, l'afluència ha estat més alta, tot i que aquest últim ha quedat per sota de les expectatives del sector. Per contra, Carreras assenyala que el divendres abans de començar el certamen estava ple, perquè molts clients "volien ser aquí el dia que comença Temps de Flors". "El primer cap de setmana va ser com esperàvem", assenyala.

En els restaurants també s'ha notat la caiguda de clients. Carreras explica que en anys anteriors hi havia locals que feien tres torns per dinars els divendres i els dissabtes. "Aquesta edició no ha estat així", remarca.

Els clients no ho sabien

El president dels hostalers gironins s'ha mostrat "sorprès" perquè bona part dels clients que venien als hotels de la ciutat "no tenien ni idea" que es feia Temps de Flors. "Molts aprofiten que és festa a Barcelona dilluns, però no saben que es fa el certamen", argumenta.

En aquest sentit, Carreras ha recordat que és l'Ajuntament de Girona l'encarregat de promocionar l'acte i considera "simptomàtic" el fet que els turistes que s'acosten a Girona, no sàpiguen que s'està celebrant la mostra.