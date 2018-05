PxC vol millores i més manteniment a les instal·lacions esportives de Salt

Plataforma per Catalunya (PxC) de Salt ha exigit a l'Ajuntament «el compromís d'acabar amb les mancances que pateixen les instal·lacions esportives a Salt i un manteniment real». Pel que fa al camp de futbol, denuncien que hi ha goteres als vestidors, als lavabos de les dones fa més d'una setmana que no s'hi pot entrar, les tanques del camp estan en molt mal estat i les dutxes pateixen problemes de legionel·la alguns cops, afirmen. A les Guixeres diuen que no s'ha incorporat el conserge promès, els lavabos estan en mal estat i alguns fora de funcionament, així com que hi ha un gran forat a les tanques delimitadores.