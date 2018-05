El turista és cada vegada més fidel a la mostra floral

es de Chicago a Singapur passant per Marsella, Brussel·les o Novosibirsk. L'afluència de visitants estrangers a la mostra floral gironina no passa desapercebuda i poca casualitat hi ha en el fet que molts d'ells expliquin que no és ni de bon tros la primera vegada que venen. La fidelització de molts dels turistes comença a ser palpable i és que Temps de Flors ha aconseguit el que tot certamen voldria: creuar les seves pròpies fronteres.

A les terrasses de la plaça del Vi es respira bon ambient, hi ha prou espai perquè no es formin aglomeracions –aquestes estan reservades als carrers més estrets del Barri Vell– i alguns dels visitants es planten davant de l'ajuntament amb el mapa a la mà, preparats per traçar la més efectiva de les rutes. «He aprofitat que tinc família aquí per venir a veure les flors», explica la Manon, una jove francesa, «no és la primera vegada que vinc».

I, de fet, com ella, molts. La majoria de persones consultades per aquesta periodista asseguren que ja han estat en diverses ocasions a la ciutat de Girona, dos, tres, i qui diu tres, quatre. És el cas del Juan Ignacio, un argentí resident a Barcelona que avala amb seguretat les fortaleses que porten segell gironí. «És una de les ciutats més boniques de Catalunya i tot aquest tema de les flors li dona un toc encara més interessant» explica. «Seria més bonic amb menys gent, però la decoració que han muntat no deixa de ser atractiva».

«Aquest any m'ha agradat més que el passat», relata en Chad, un professor nord-americà que resideix a la ciutat, «sento que hi ha més espais que et permeten interactuar amb les obres i això porta més expressió».

Cal reconèixer que no tots els forasters vinguts a les terres gironines sabien de l'existència del certamen, i tot i admetre que el nom de Girona estava a la seva llista de must see, descobrir l'existència de Temps de Flors ha millorat la seva estada notablement. «Buscàvem ciutats boniques per visitar i una de les que vam triar va ser Girona», diu la Palina, vinguda de la llunyana ciutat de Novosibirsk, a Rússia, «hem tingut molta sort, ens ha sorprès moltíssim». Pel que fa als desplaçaments, el tren és el mitjà de transport que sembla que s'utilitza més per venir a la mostra, tot i que alguns dels visitants asseguren que venen amb cotxes de lloguer. Quan es tracta d'aparcar, lluny. «Hem caminat molt», coincideixen gairebé tots.