Deu parcs urbans acolliran activitats esportives i culturals durant l'estiu

L'Ajuntament de Girona ha presentat aquest matí la programació d'activitats als parc urbans de la ciutat durant aquest estiu. Hi ha concerts, activitats esportives i cinema a la fresca, entre altres. ES podrà aprendre taekwondo, ioga, bèlit, paleotraining, curses d'orientació o tennis taula, escoltar Carme 113, el conjunt Atria, demostracions de danses irlandeses, Pau Vallvé, Quartet Auró, el combo Papayero, o la Balkan Paradise Orchestra, entre altres i veure pel·lícules com Martín (Hache), Jo ell i Raquel o Jo, Daniel Blake. En total, són 38 activitats en deu parcs, segons ha explicat l'alcaldessa, Marta Madrenas, que ha ressaltat que la idea és "dona vida als barris" i que els gironins coneguin els diferentsà parcs de la ciutat.

Els parcs on hi haurà activitats són el parc del Migdia, el parc Central, les ribes del Ter, el parc de Domeny, els jardins de la Devesa, el castell de Montjuïc, el parc de Núria Terés, el parc de Vista alegre i els jardins de la Muralla.

El regidor de Cultura, Carles Ribas, ha indicat que amb les activitats es pretén "patrimonialitzar els parcs" i apropar la cultura a la gent traient-la al carrer amb una creativitat que es vol fer extensiva a tota la ciutat. Ribas ha apuntat que "és un element més per posar en valor la creació, la formació i la difusió de la cultura que genera la ciutat".



El regidir de Medi Natural, Narcís Sastre, ha insistit en què els parcs "són per això", per fer-hi activitats d'oci, lliure i gratuïtes i que l'objectiu és que la gent espontàniament vagi "fent-se seus" els parcs. "Volem fomentar l´ús de la ciutadania dels parcs de la ciutat i, per això, volem que la gent vaig als llocs on es fan les activitats i hi participi lliurement", ha assenyalat.

Per consultar les diferents activitats, l'Ajuntament ha elaborat un llibret amb la programació, sota el títol "Fem vida al parc".

"´Fem vida al parc´ és un projecte que iniciem aquest 2018 però que té una vocació de convertir-se en una proposta important per a la ciutat any rere any. Es tracta d´una iniciativa que vol convidar la ciutadania a fer-se més seus els espais públics de Girona, alhora que pretén conèixer més els diferents barris i recórrer els parcs urbans de la ciutat", ha explicat l´alcaldessa Marta Madrenas.