Els hotelers relacionen la davallada d'ocupació amb la poca promoció

El sector hoteler va lamentar ahir que la meteorologia ha provocat una «davallada considerable» en l'ocupació durant la 63a edició de Temps de Flors. L'afectació s'ha deixat notar especialment entre setmana, segons va explicar el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, en el balanç de l'últim dia del certamen. «Els últims quatre anys havíem fet una feina de captar els clients entre setmana, i aquesta edició ha fallat», va lamentar. El president dels hostalers també s'ha mostrat «sorprès» perquè molts dels turistes «no tenien ni idea» que es feia Temps de Flors. «Molts aprofiten que és festa a Barcelona dilluns, però no saben que es fa el certamen», va argumentar. En aquest sentit, Carreras va recordar que és l'Ajuntament de Girona l'encarregat de promocionar l'acte i va considerar «simptomàtic» el fet que els turistes que s'acosten a Girona no sàpiguen que s'està celebrant la mostra.

En canvi, segons l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, Temps de Flors ha tancat la 63a edició amb les mateixes xifres que el 2017. De fet, es calcula que la mostra ha rebut més de 250.000 visitants.

Des de l'ajuntament es mostren «satisfets» amb les dades, i destaquen que s'ha aconseguit un «equilibri entre les afectacions als veïns i el gaudi dels visitants». L'alcaldessa de Girona també va fer referència a la baixa ocupació hotelera: «No ens quadren aquestes dades. Haurem de creuar-les amb les nostres però no ho entenem».

Aquesta edició no haurà estat la millor per als hotels i restaurants gironins. De fet, el sector ha patit una «davallada considerable» de clients en relació a l'any passat. En bona part la culpa ha estat per les previsions de mal temps, que han fet que «molta gent es quedés a casa». Carreras va explicar que la clau ha estat no omplir els establiments entre setmana, on els hotels han vist com els quedaven moltes habitacions lliures. «Ha estat una llàstima perquè el segment de client que vam captar els últims anys, i que ens visitava de diumenge a dijous, ha quedat molt diluït», va explicar.

Els caps de setmana, en canvi, l'afluència ha estat més alta, tot i que l'últim ha quedat per sota de les expectatives. Per contra, Carreras assenyala que el divendres abans de començar el certamen estava ple, perquè molts clients «volien ser aquí el dia que comença Temps de Flors». «El primer cap de setmana va ser com esperàvem», va assenyalar.

En els restaurants també s'ha notat la caiguda de clients. Segons Carreras, en anys anteriors hi havia locals que feien tres torns per a dinars els divendres i els dissabtes. «Aquesta edició no ha estat així», va remarcar.



Temps de castells

L'acte més destacat de l'última jornada de Temps de Floors va ser la jornada castellera a la plaça de Sant Feliu, organitzada pels Marrecs de Salt, que enguany van convidar els Xics de Granollers i els Sagals d'Osona. Quedaven pocs racons buits, i tot i l'anar i venir de la gent que hi arribava de pas entre flor i flor, la plaça s'acabava emplenant altre cop. Els que van tenir més sort prenien l'ombra en alguna de les terrasses. A la plaça es respirava un ambient festiu, i no es flairava patiment o tensió entre les colles, ans al contrari: era un esdeveniment de lluïment. Venien a passar-s'ho bé i a fer gaudir un públic entusiasmat i molt poc acostumat a aquest tipus d'exhibició.

Els colors de les samarretes de les colles estaven barrejats entre el públic i, quan calia, també ajudaven en les pinyes dels companys. Cada colla va muntar una paradeta amb mocadors i tot de marxandatge casteller. D'uns anys ençà, cada vegada és més habitual veure a les exhibicions castelleres un públic cada cop més heterogeni i curiós, una mena de representació alhora literal i metafòrica d'una Torre de Babel que es construeix i cau eternament.

Abans que l'anxeneta fes el cim, la gent ja aplaudia. I tornaven a aplaudir quan ja els havien descarregat, i miressis on miressis, tothom somreia. «Mireu, són els castells! Aquells que pugen uns sobre els altres!», deia una noia en anglès a les seves companyes. Una d'elles, més gran, anava repetint mentre treia el telèfon mòbil: «que bé, que bé, és molt bonic». Els Marrecs estaven a punt de començar un 2 de 8 amb folre, i elles s'anaven acostant tot el que podien a la pinya. A mida que els castellers escalaven trossets de cel, s'havien d'anar allunyant, perquè les pantalles quedaven petites. Tal i com va passar amb la resta de castells, el van descarregar amb èxit, i les noies es van posar a cridar i a aplaudir emocionades. «No ho havíem presenciat mai, posa la pell de gallina», explicaven en marxar. Cap a on? Cap a les diverses composicions florals de l'extensa mostra. I és que calia espavilar-se, el que no poguessin veure llavors, ja no ho podran veure fins com a mínim l'any vinent. I no serà igual.



Entrega de premis

L'espai Centre Cultural la Mercè va acollir l'entrega de premis del concurs d'Aparadorisme i Decoració Interior, que enguany celebrava la seva 14a edició i en la que han participat 82 establiments. El primer premi ha estat per a l'establiment Delícies AR, el segon premi l'ha guanyat Viatges Viñolas i el tercer premi, la Vinoteca Salart. L'acte es va celebrar juntament amb els Premis del Concurs de Flors.