Madrenas diu que la promoció del Temps de Flors és «l'adequada»

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, creu que la promoció del Temps de Flors que ha fet l'Ajuntament és "l'adequada", perquè el certamen ha mantingut les xifres de visitants del 2017. Madrenas subratlla que, en cap cas, allò que vol l'Ajuntament és aconseguir creixements "exponencials" edició rere edició, perquè hi hauria el risc de morir d'èxit. "Hem de procurar no expulsar els ciutadans, perquè la nostra prioritat són els veïns", assegura l'alcaldessa. Pel què fa a les queixes dels hostalers, Marta Madrenas admet que el mal temps ha fet perdre visitants, però també insta el gremi a revisar quina és la promoció del Temps de Flors que ells mateixos han fet per atraure clients. "Tot això és el que haurem d'analitzar per trobar fórmules de millora", ha puntualitzat. Entre d'altres, l'alcaldessa s'ha obert a estudiar si cal incidir en determinats mercats turístics, però ja ha deixat clar que, en cap cas, es farà "una promoció universal" del certamen.