Accident de trànsit mortal a la C-65 a Girona

Accident mortal a la C-65 al seu pas per Girona. El conductor d'un turisme ha perdut la vida.



A causa del succés, la C-65 està tallada al seu pas per la ciutat.



Les primeres informacions apunten al xoc d'un turisme i d'un camió. El conductor del cotxe ha quedat atrapat i els serveis d'emergències no han pogut fer res per salvar-li la vida.



El sinistre viari s'ha produït a l'altura del quilòmetre 28,6 en sentit Girona pels volts de dos quarts de nou del matí, a prop d'un dels enllaços amb el barri de Palau.



A causa del succés hi ha la via tallada en ambdós sentits i els serveis d'emergències treballen a lloc (Bombers, Mossos i SEM).





El succés s'ha produït a primera hora del matí i