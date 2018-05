La CUP reclama més espais i recursos per als joves de Girona

La CUP-Crida per Girona va realitzar, el passat dissabte, una acció reivindicativa per exigir al govern de la ciutat més espais i recursos per a joves, que va consistir en la pintada d'un mural a Germans Sàbat, davant de l'església. La formació va escollir aquest indret per donar suport a les reivindicacions del jovent del sector de l'Esquerra del Ter, que des de fa anys que mantenen diverses demandes entre les quals un espai per a joves.

Els cupaires consideren que cal un increment dels recursos destinats a les polítiques de joventut perquè la regidoria pugui afrontar les múltiples necessitats d'aquest segment de població, en àmbits com la formació, la participació, l'accés al món laboral o l'habitatge. La formació també fa temps que denuncia la inestabilitat i precarietat amb què es desenvolupen alguns serveis de joventut.

L'acció, coorganitzada amb l'organització juvenil La Forja - Gironès, s'emmarcava dins del cicle "Els barris parlen", programada per la CUP-Crida per Girona entre els mesos d'abril i juny per a promoure debats als diferents barris de la ciutat sobre temàtiques que afecten el dia a dia de les gironines i dels gironines.