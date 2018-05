Girona aprova un pla per eixugar un dèficit de 500.000 euros de l'Auditori

L'Ajuntament de Girona va aprovar ahir un pla de reequilibri per a la Fundació Auditori-Palau de Congressos amb l'objectiu d'eixugar el dèficit de l'equipament, que se situa en gairebé 500.000 euros, corresponents als exercicis de 2016 i 2017. El regidor de Cultura, Carles Ribas, va explicar que la major part d'aquest deute -uns 446.000 euros- prové del canvi de tributació de l'IVA, que va decidir el Ministeri d'Hisenda i que els va agafar per sorpresa. En canvi, des de l'oposició es va retreure al govern la mala gestió de l'equipament i especialment el fet que no hi ha hagut una direcció-gerència. De moment, assumirà de forma provisional la responsabilitat el cap de l'àrea de Cultura, Narcís Casassa.

Ribas va explicar que el patrimoni net de la Fundació va resular negatiu durant els anys 2016 i 2016, amb un dèficit que es va acostar al mig milió d'euros, fet que els ha obligat a fer una injecció de diners per evitar que l'equipament entri en concurs de creditors. El regidor va explicar que el principal motiu és el canvi de tributació en l'IVA, fet que ja va obligar a rebaixar l'activitat de l'Auditori durant el segon semestre de 2017 malgrat que l'Ajuntament i la Diputació ja hi van fer aportacions extraordinàries de 40.000 euros cadascun. Ara, l'Ajuntament assumirà aquest dèficit i adoptarà altres mesures per garantir la continuïtat de l'equipament. Entre d'altres, l'Ajuntament deixarà de cobrar lloguer a la Fundació per a l'ús de l'edifici, s'aplicarà un sistema de fiscalització prèvia de la gestió econòmica de la Fundació i s'analitzaran els criteris de contractació, valoració i seguiment de l'activitat realitzada per tal de garantir criteris d'eficàcia i eficiència. Per aconseguir-ho, s'hi dedicarà Narcís Casassa i una administrativa de l'àrea de Cultura.

L'oposició, però, va criticar la gestió que s'ha realitzat de l'equipament, i molt especialment el fet que no hagi tingut ningú que el dirigeixi. El més dur va ser el portaveu de la CUP, Lluc Salellas, que va lamentar que s'hagi optat per un model «de lliure mercat» en la gestió de l'Auditori, tot deixant la programació en mans de promotors privats que es queden la recaptació de les entrades. També va lamentar que la resta de patrons no aportin diners per eixugar el deute.

Per la seva banda, PP i Cs van criticar que l'alcaldessa, Marta Madrenas, vulgui vetar la presència d'una entitat com la Fundació Princesa de Girona a l'Auditori quan aquest està patint pèrdues.