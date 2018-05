Girona proposa més de 40 cursos d'activitats aquàtiques i fisicoesportives

L'Ajuntament de Girona ofereix aquest estiu un total de 43 cursos per a totes les edats en el marc de la programació d'activitats aquàtiques i fisicoesportives. Les inscripcions per participar-hi ja estan obertes en els cursos programats entre juny, juliol i setembre que tinguin places lliures.

Pel que fa a les activitats fisicoesportives, es portaran a terme cursos de pilates, ioga, entrenament funcional i manteniment training, to i GAC. En relació amb les activitats aquàtiques s'ofereixen cursos d'activitat aquàtica per a nadons de 6 a 30 mesos, cursets de familiarització al medi aquàtic per a infants de 3 a 5 anys, l'escoleta aquàtica per a nens i nenes de 6 a 10 anys, l'escola aquàtica per a joves d'11 a 17 anys, cursets de natació per a adults (nivell intermedi i perfeccionament), aquafitness per a adults, hidrogimnàstica per a la gent gran (amb nous horaris) i activitat aquàtica prepart (per a embarassades).

Com a activitats familiars cal destacar l'activitat aquàtica per a nadons on les sessions es porten a terme conjuntament amb el nadó, el pare i la mare amb l'objectiu d'intensificar la comunicació afectiva.

Les inscripcions per a participar-hi es poden fer forma directa, en les activitats amb places lliures trucant al Servei Municipal d'Esports i/o a les piscines municipals de Palau