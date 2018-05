Madrenas insta els hostalers a revisar la seva promoció de Temps de Flors

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, creu que la promoció del Temps de Flors que ha fet l'Ajuntament és «l'adequada», perquè el certamen ha mantingut les xifres de visitants del 2017. Madrenas subratlla que, en cap cas, allò que vol l'Ajuntament és aconseguir creixements «exponencials» edició rere edició, perquè hi hauria el risc de morir d'èxit. «Hem de procurar no expulsar els ciutadans, perquè la nostra prioritat són els veïns», assegura l'alcaldessa. Pel que fa a les queixes dels hostalers, Madrenas admet que el mal temps ha fet perdre visitants, però també insta el gremi a revisar quina és la promoció del Temps de Flors que ells mateixos han fet per atraure clients. «Tot això és el que haurem d'analitzar per trobar fórmules de millora», ha puntualitzat. Entre d'altres, l'alcaldessa s'ha obert a estudiar si cal incidir en determinats mercats turístics, però ja ha deixat clar que, en cap cas, es farà «una promoció universal» del certamen.

L'alcaldessa afirma que, entre els visitants, aquest any hi ha hagut «moltíssima coincidència» a l'hora d'afirmar que els muntatges tenien molta flor natural. Era una de les crítiques de les darreres edicions (arran de l'aposta per altres materials, com el paper o el plàstic).

Per a Madrenas, també cal destacar que aquest 2018 s'han registrat menys aglomeracions. «Per tant, les possibles molèsties han estat menors», ha dit l'alcaldessa. I com a exemple, Madrenas ha recordat que en tan sols una ocasió –en concret, el primer dissabte a la tarda- es va haver de restringir el pas de visitants al carrer de la Força (el que sol estar més concorregut). En concret, allò que es va fer és prohibir que es fes servir de pujada.

L'alcaldessa també explica que, en part, s'han evitat aglomeracions perquè s'han incorporat nous espais florals a la mostra (com els jardins de la Devesa o l'itinerari de 2,4 quilòmetres fora muralla batejat com el «pla V»). Madrenas també ha admès que el mal temps ha tingut «incidència» en les xifres de visitants. I que la pluja, que sobretot, va caure durant els primers dies del certamen, pot haver suposat que bars, restaurants i hotels fessin menys calaix.

Ara bé, l'alcaldessa ja ha subratllat que l'Ajuntament vol que el Temps de Flors es mantingui en la línia dels 250.000 visitants. «És evident que mai podrem tenir tothom content, però allò que no podem fer és tenir un creixement exponencial i continu edició rere edició», ha subratllat Madrenas. «Les ciutats han de ser per viure i gaudir-ne, però hem de procurar no expulsar la gent de Girona durant el Temps de Flors; la nostra prioritat són els veïns», ha afegit. Per això, en els propers dies, l'Ajuntament es reunirà amb l'associació de veïns del Barri Vell per estudiar millores de cara a propers anys (amb l'objectiu de minimitzar les molèsties).

L'alcaldessa també ha respost les queixes de l'Associació d'Hostaleria de Girona, que ha lamentat que entre setmana els hotels havien perdut ocupació en relació a altres anys. I entre d'altres, acusava l'Ajuntament de no haver fet prou promoció del certamen, perquè alguns dels clients que tenien habitació reservada no coneixien la mostra.

L'alcaldessa, però, sosté que la promoció que s'ha fet des del consistori «és l'adequada» Però també ha explicat que analitzaran «bé, doncs, quin és el motiu que ha comportat que hagin baixat o no les pernoctacions, i quina és l'afectació que també hi ha tingut el mal temps», ha precisat Madrenas. L'alcaldessa, però, també ha instat els hostalers a revisar quina és la promoció que ells mateixos, des del sector, han fet del Temps de Flors. «Entenc que ells també en deuen haver fet per atraure clients als seus negocis, i potser han introduït canvis que no han estat prou adequats; per això, ho estudiarem conjuntament», ha conclòs.