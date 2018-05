Un plàtan de la Devesa de grans dimensions i de 170 anys cau en ple dia

Un plàtan del parc de la Devesa de grans dimensions va caure ahir passades les nou del matí, sense fer mal a ningú. Segons el responsable tècnic de la salut dels arbres de la Devesa, l'enginyer de monts Narcís Motjé, l'exemplar feia aproximadament 62 metres d'alçada i 290 centímetres de perímetre. Motjé estima que l'arbre tenia, almenys, 170 anys. Hauria cedit perquè estava podrit per dins i per les arrels, malgrat que externament res feia pensar que pogués caure. L'arbre estava situat en un passeig d'accés a la plaça de les Botxes, a tocar d'una de les entrades als jardins de la Devesa. És una de les zones hi ha els arbres més grans i antics de tot el parc.

El regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre, va apuntar que «res feia pensar que l'arbre estigués malalt» i va anunciar que ha donat ordres als tècnics de buscar algun sistema que pugui detectar aquest tipus de patologies tan amagades. «He donat instruccons per garantir al màxim les comprovacions de l'estructura de l'arbrat i la seguretat de la ciutadania», va assenyalar.

Narcís Sastre va admetre que «el risc zero» al parc de la Devesa no existeix però va demanar calma indicant que es fan controls «continuats». També va recordar es fan podes per evitar caigudes de grans branques. Precisament, fa dues setmanes es va fer una poda d'aquest tipus. El regidor també ha indicat que l'any passat es van talar deu arbres que es van detectar que estaven malalts i podien acabar suposant un risc.

Mentrestant, el responsable de la salut dels plàtans també va deixar clar que els controls als arbres són exhaustius i que el que ha passat era del tot imprevisible. «Si ahir m'haguessin fet fer un informe sobre l'estat d'aquest arbre, hauria dit que estava segur al cent per cent que estava sa», va indicar.

Narcís Motjé manté que, externament, el plàtan estava en perfecte estat i va apuntar que el possible inici de la causa podria ser un fong anomenat ganoderma. Aquesta patologia hauria començat a l'interior de l'arbre, però ja a sota terra i hauria anat pujant per l'interior del tronc. «L'altre passat tres dels arbres talats tenien aquest fong, però van fer una advertència, va aparèixer un bolet», va assenyalar l'enginyer de monts.



Obsessió per la seguretat

Motjé fa més de 23 anys que estudia i manté els plàtans de la Devesa. I té una premisa molt clara des de fa anys: «A la Devesa només hi ha una cosa més important que els arbres, els ciutadans que hi passegen». Això ha fet que la seva feina i passió l'hagi portar a tenir fitxes de cada un dels plàtans i a conèixer i viatjar a molts països per saber detalls d'aquests arbres i de les patologies que els afecten.

No és el primer arbre de la Devesa que cau a plom. De fet en els darrers deu anys, aquest ha estat el tercer en cedir. El primer va ser el març de l'any 2008 per motius similars. I el novembre de l'any 2013 va caure un arbre d'uns 45 metres d'alçada, i que tenia uns 150 anys. Va caure en un passeig pavimentat molt concorregut a les dotze del migdia, però sense fer mal a ningú. aleshores ja es va parlar de ganoderma. Actualment, al parc hi ha uns 2.500 arbres, de diferents edats i mides.