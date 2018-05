Salt obrirà el 28 de maig la consulta sobre l'espai públic de l'«1 d'octubre»

L'Ajuntament de Salt va posar en funcionament el 21 de maig una nova pàgina web des d'on es gestionaran processos i accions participatives. El primer debat serà si s'ha de batejar amb el nom d' «1 d'octubre» un espai de la vila i en cas afirmatiu, quin. La informació estarà disponible al web a partir del 23 de maig i a partir del 28 de maig fins al 3 de juny es podrà votar.

«Decidim.salt.cat» és un web basat en la plataforma «Decidim», una experiència en línia que ja funciona a la ciutat de Barcelona. A partir d'aquesta experiència, s'ha creat una xarxa de municipis d'arreu de Catalunya que utilitzen aquesta plataforma i que, a més, permet compartir coneixements entre ells.

El nou web té per objectiu oferir a la ciutadania una informació centralitzada dels processos participatius en la seva globalitat (agenda, fases, equipaments on es realitzen les accions, retorn de la participació, etc), tant d'aquells que ja s'han fet com dels que es faran en un futur, així com dels processos purament virtuals com també ser un complement per aquells que es fan a peu de carrer.

La primera experiència a Salt amb la plataforma «Decidim» serà per fer una consulta popular plantejant a la ciutadania anomenar «1 d'Octubre» a un espai públic de la Vila, «en memòria dels fets ocorreguts el passat 1 d'octubre del 2017 a Catalunya, en la línia d'altres actuacions similars que estan duent a terme altres municipis gironins», segons un comunicat del consistori saltenc.

En aquesta consulta es demanarà, primer, si la ciutadania vol que hi hagi un espai públic amb aquest nom i, en segon terme, es plantejarà donar el nom a diversos espais actualment sense nom.

Alguns dels que han anat sonant com a possibles són la plaça de davant del mercat municipal i l'altra l'espai situat just davant de la Coma Cros. Els dos espais no tenen nom cap nom actualment i, per tant, batejar-los no seria excessivament complicat. L´ANC de Salt és l´entitat que ho havia demanat.