La pallissa a l'exterior del Caribbean va ser «brutal», segons les acusacions

El judici contra els dos acusats de propinar-li una pallissa mortal a un jove a l'exterior de la discoteca Caribbean de Girona la matinada del 31 de gener del 2016 ha començat aquest dimecres a l'Audiència de Girona. Al matí han fet la tria del jurat popular encarregat de jutjar-los i a la tarda les parts han fet els seus al·legats previs. La fiscalia i l'acusació particular –que representa els familiars de la víctima- han assegurat que els dos processats van tenir una conducta "brutal" i que van "matxucar a cops" la víctima.

El relat de les defenses és molt diferent al de les acusacions. El lletrat d'un dels processats, Taoufik El Y., argumenta que el seu representat no tenia intenció de matar la víctima i que va actuar en legítima defensa, sota l'efecte de l'alcohol i les drogues i per arravatament. L'advocat de l'altre acusat, Mohamed B., sosté que quan li van propinar els cops que li van causar la mort, aquest processat no participava en l'agressió perquè "ja havia marxat". Els dos acusats s'enfronten a una pena de 21 anys de presó cadascun.