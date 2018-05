La Fundació Princesa de Girona manté l'entrega dels premis per al 28 i el 29 de juny

La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) manté l'acte d'entrega dels premis, que atorga cada any, per al 28 i el 29 de juny, tot i que encara no ha indicat en quin espai es farà la gala després que l'Ajuntament de Girona no llogui el Palau de Congressos al·legant que es faran obres a l'equipament. Segons la Fundació, han mirat diferents espais i els n'han ofert d'altres a Girona i a la demarcació per poder celebrar la cerimònia d'entrega i la trobada anual de «Rescatadors de talent». S'hi espera la presència dels Reis.

Ara mateix estan estudiant totes les opcions i escenaris possibles, en base a diferents paràmetres com ara la logística, els costos i la seguretat, entre altres i preveu informar del lloc escollit en les properes setmanes. L'emplaçament més adequat dependrà, en part del disseny, organització i convocatòria d'aquest esdeveniment.



Trobada a Girona dels premiats

D'altra banda, els premiats d'aquesta edició es van reunir, fa uns dies, a la seu de la Fundació per debatre sobre el futur i la sostenibilitat. Cal recordar que són Soleá Morente (Arts i Lletres ex aequo), Pablo Ferrández (Arts i Lletres ex aequo), Arancha Martínez (Social), María Escudero (Recerca Científica ex aequo), Guillermo Mínguez (Recerca Científica ex aequo), i José Miguel Bermúdez (Empresa).

Els premiats d'aquest any tenen com a «nexe comú haver demostrat una inquietud per construir un món més just i sostenible en un entorn globalitzat», a través de les seves diferents professions, potenciant per a això la seva capacitat d'assumir riscos i desenvolupant la motivació necessària per induir canvis en la societat, segons indica un comunicat de la Fundació. al parer de l'entitat, «són clars exponents –referents per als joves- de com utilitzar el talent creatiu en favor de la societat ja sigui en l'àmbit empresarial, científic, social o musical».

Els Premis Fundació Princesa de Girona estan dotats amb 10.000 euros, una reproducció d'una obra de l'escultor Juan Muñoz, i reconeixen la trajectòria de joves de fins a 35 anys, així com la d'una entitat que treballi per als joves i que aquest any s'ha concedit de nou a una organització internacional, la francesa Article1.