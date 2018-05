L'oposició reclama un canvi de gestió a un Auditori sense director fa quatre anys

L'oposició de Girona reclama a l'equip de govern (CiU) que canviï el model de gestió de l'Auditori, després que l'Ajuntament hagi hagut d'assumir un dèficit de gairebé 500.000 euros corresponent als exercicis de 2016 i 2017. Segons va explicar el regidor de Cultura, Carles Ribas, la major part d'aquest deute (uns 446.234,76 euros) correspon al canvi de tributació de l'impost sobre l'IVA. Tot i això, els grups de l'oposició van plantejar la necessitat d'un canvi de gestió en l'equipament i, sobretot, comptar amb una direcció que està vacant des de 2014, quan el consistori va acomiadar Marta Plascencia, a qui havia contractat per dirigir la Fira i també l'Auditori-Palau de Congressos, després de només sis mesos en el càrrec.

El més contundent va ser el regidor de la CUP Lluc Salellas. Per al cupaire, l'argument de Ribas segons el qual la principal causa és el canvi en la gestió de l'IVA només és «parcialment cert», ja que considera que, en el fons, la gestió «no ha estat la que hauria d'haver estat» i no hi ha hagut un model ni una direcció definits. En aquest sentit, va criticar que el govern de CiU hagi optat per un model «de lliure mercat», en què es deixa bona part de la programació en mans de promotors privats, que es queden els beneficis de les entrades. «Així, és impossible que sigui rendible», va alertar. El cupaire també va lamentar que sigui l'Ajuntament i no els altres patrons –Diputació, Generalitat, Cambra de Comerç, Fundació Metalquímia, Hipercor-Corte Inglés, La Vanguardia, Estrella Damm i La Caixa– qui s'encarregui d'eixugar el dèficit. En aquest sentit, va lamentar que mai se'ls hagi fet arribar els convenis que tenen amb els corresponents patrons.

Ribas es va mostrar indignat davant les crítiques de Salellas, a qui va demanar que no mentís, i va defensar que «trist seria que la política cultural es regís per la mercantilització». Per això, va defensar la necessitat de programar espectacles de petit i de gran format, amb festivals i amb programació pròpia, encara que l'Ajuntament hi hagi d'aportar diners.

Salellas, però, no es va quedar sol en les crítiques. Des d'ERC, Maria Mercè Roca va adoptar un to més suau, tot assumint que el dèficit no es deu a la mala gestió sinó al canvi de criteri del ministeri d'Hisenda sobre l'IVA, però també va recordar que des de 2012 s'han produït alguns desajustaments en el funcionament de l'equipament. Per això, va indicar que estan disposats a canviar el model de gestió.

Des del PSC, Joaquim Rodríguez va considerar que cal donar «un nou impuls» a l'Auditori, igual que s'ha fet amb la Fira o el Teatre Municipal. En aquest sentit, va valorar que hi ha bona voluntat política, però creu que encara hi ha manca de concreció. I per començar, va demanar que es basteixi una direcció.

Míriam Pujola (Cs) també va incidir en la mala gestió que s'ha fet de l'equipament i, igual que Concepció Veray (PP), va criticar que es vulgui vetar la Fundació Princesa de Girona quan l'equipament té pèrdues. De fet, Veray es va mostrar més dura i va considerar «un error» que l'Auditori hagi estat funcionant tant de temps sense una direcció.

En la seva opinió, si hi hagués hagut un director, s'hauria pogut fer una millor planificació i estar més preparats davant d'imprevistos com el de l'IVA. Pel que fa al veto a la fundació Princesa de Girona, va considerar que «no és coherent» i que és «molt gros» que es vulguin vetar les entitats que no agraden a l'alcaldessa.