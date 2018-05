«La motivació i una empresa que et faci confiança són la clau de l'èxit»

Quina és la clau del seu èxit professional?

La clau és la motivació, tenir un projecte, creure en ell i encaminar-t'hi. A la motivació cal sumar-hi una empresa que et doni oportunitats i confiança. Si tenim els dos elements, l'èxit és assegurat.

Creu que ha hagut d'esforçar-se més per accedir al seu càrrec pel fet de ser una dona?

No, en cap moment! Crec que parlo no només en nom meu sinó, en nom també d'altres companyes dones de CaixaBank quan dic que no ens sentim discriminades sinó tot el contrari. A CaixaBank es valora la diversitat com ho demostra el fet que un dels objectius del Pla Estratègic 2015-2018 és reforçar i ajudar les dones perquè accedeixin a llocs directius.

De quina forma contribueix CaixaBank a promoure la igualtat laboral?

De moltes maneres. En destacaria algunes començant pels programes de preparació predirectiva, en els quals ja s'inclouen dones per tal que quan hi hagi vacants estiguem preparades. També tenim un comitè de selecció de talent on ja hi ha paritat. És important també el fet que en la cobertura de vacants cal presentar per a cada lloc una terna de candidats amb un mínim de cada gènere. M'agradaria destacar els programes de mentoring femení i d'alta Direcció a IESE o ESADE. I, per descomptat, la flexibilitat horària, que permet a moltes mares acollir-se a aquest dret i iniciar la jornada laboral més tard o treballar tardes, i la igualtat retributiva.

Tot i les campanyes i els mecanismes d'igualtat d'algunes entitats, la presència de la dona en càrrecs d'alta responsabilitat continua sent baixa a Espanya. Per què creu que continua passant?

Segurament no totes les empreses ho tenen com una prioritat, com CaixaBank, i encara tenim molt camí per recórrer en aquest sentit. La igualtat de gènere és un tema que està molt de moda i hi ha empreses que ho fan servir purament com a màrqueting empresarial. També és un tema històric, no fa tants anys que la dona accedeix amb igualtat a estudis universitaris, a llocs directius de base i, per tant, encara es troba en aquest llarg camí d'evolució. Però també crec que moltes dones ens autolimitem, mantenim uns nivells d'exigència tant alts amb nosaltres mateixes que ens frenen i ens conformem moltes vegades amb càrrecs intermedis.

Quins són els entrebancs que pot trobar-se una dona per assolir un càrrec d'alta responsabilitat?

Els mateixos que poden tenir els homes i que tenen a veure amb el fet que la majoria d'organitzacions empresarials tenen una estructura jeràrquica que fa difícil accedir a càrrecs de responsabilitat. Has de demostrar ser millor o diferent professional, tenir quelcom especial? però això no és una qüestió de gènere sinó d'estadística. D'altra banda, sí que és imprescindible comptar amb el suport incondicional de la teva família per anar superant aquests entrebancs o, permet-me, jo no diria entrebancs... sinó nous reptes.

Com és el dia a dia d'una dona que ocupa un càrrec d'alta responsabilitat?

Tal com deia Brian Dyson, ex-CEO de Coca-cola en el seu comiat, cal mantenir un equilibri constant entre treball, família, amics, salut i vida espiritual, tenint en compte que la bola del treball és de goma i les altres fràgils, de vidre. Haig de reconèixer que al principi, com amb tot, em va costar mantenir aquest equilibri, moltes vegades es traspassen tensions laborals a àmbits familiars i personals i la meva solució la vaig trobar amb l'esport a l'aire lliure: corro per la muntanya amb el meu pare i amics i em vaig haver de comprar una mountain bike elèctrica per poder seguir l'afició del meu marit i la meva filla, ja que no els seguia. En definitiva, gestiono el temps, entre família, amics i feina.

Les noves tecnologies poden ajudar en aquesta lluita?

Per descomptat. Evidentment s'ha obert una finestreta al món: tenir tota la informació en un click i accelerar la modernització i la igualtat, en països com el nostre que no som dels pioners ni més avançats ens dona molta llum i moltes esperances. En el meu cas, voldria destacar que a CaixaBank tots els empleats tenim el nostre pack mobilitat: smartPC i smartphone, cosa que em permet flexibilitzar el meu horari, treballar des de casa si em convé, anar a recollir la meva filla a l'escola i després fer els deures juntes. Les dues finalitzem plegades les tasques pendents del dia.

Quins consells donaria a aquelles dones que volen començar la seva trajectòria com a empresàries?

Primer que tinguin confiança en elles mateixes, que es preparin, que es deixin ajudar, assessorar, però sobretot que es permetin errors, els mateixos que elles permetrien a un altre. En segon lloc, resiliència. Es trobaran pedres pel camí, però si tenen l'ajuda de la família i motivació les anirant superant totes. I per acabar, que tinguin confiança en el seu projecte i sàpiguen sumar-hi el seu equip. Resulta indispensable per a l'èxit la participació dels teus col·laboradors, han de saber per què treballen, quin és l'objectiu i el benefici per a tots.