Salt incorpora nous educadors, mediadors de carrer i agents cívics

L'Ajuntament de Salt, a través del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, ha iniciat aquest maig el projecte d'intervenció socioeducativa per a joves "Tarda Oberta". L'objectiu d'aquesta acció comunitària és intervenir amb els/les joves que passen moltes hores a les places i als carrers de Salt, per tal d'atendre les seves necessitats personals, socials i educatives i, al mateix temps, prevenir, detectar i disminuir conductes de risc.



Per reforçar aquest tasca al carrer, des de l'Ajuntament també s'incorporaran 2 agents cívics i un mediador que es coordinaran amb els educadors aportats pel Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. Els agents cívics faran tasques d'informació, sensibilització i promoció d'actituds cíviques per tal de fomentar accions de bona convivència i respecte entre la ciutadania, així com el bon ús dels béns públics i privats de la ciutat.

El projecte "Tarda Oberta" és una acció d'intervenció socioeducativa formada per dos d'educadors socials, els quals treballaran en el medi obert de Salt. L'alcalde, Jordi Viñas, ha destacat que l'objectiu "és aconseguir un contacte directe amb els joves menors que passen moltes hores a les places i carrers del municipi i establir-ne un vincle, que permeti; analitzar i detectar necessitats i situacions concretes, i realitzar un conjunt d'intervencions a través dels diferents serveis i recursos municipals".

Aquests professionals treballaran conjuntament amb els educadors socials de Serveis Bàsics d'Atenció Social (SBAS), dels Serveis d'intervenció socioeducativa, amb els de projectes comunitaris com també amb altres tècnics , serveis i projectes del municipi. I és que la finalitat d'aquest projecte és oferir una atenció integral i en xarxa per tal de millorar l'autoestima i les capacitats personals d'aquests joves i, a la vegada, assegurar la convivència i fomentar la participació dels menors en els espais oberts de Salt de forma ordenada i adequada.

També aquest mes de maig des de l'àrea de Medi Ambient s'ha iniciat una campanya amb dos agents cívics amb l'objectiu d'implantar el porta a porta comercial de paper i cartró i controlar els impropis que acaben als contenidors. La campanya estat especialment adreçada al sector comercial i als mercats itinerants. Però també es realitzaran tasques informatives a la població en general amb especial atenció al tractament dels abocaments de voluminosos i a la utilització correcte dels contenidors.

Aquesta incorporació forma part del desplegament del nou contracte de neteja viària i recollida d'escombraries que va iniciar el seu desplegament el passat mes de març i que fins al setembre anirà incorporant totes les millores com ara nous contenidors, nous vehicles i nova maquinària.