Amb el temps, tot es posa al seu lloc

Al final el temps posa tothom al seu lloc i, al cap de gairebé 5 anys, s'ha demostrat que l'adjudicació del concurs de zona blava a l'empresa Setex va ser un fracàs i l'oferta acceptada per l'Ajuntament era irrealitzable. En el ple d'aquesta setmana s'ha acabat aprovant una reclamació de més de 75.000 euros a l'empresa de Madrid per incompliment i a més s'exigeix que desmuntin els 300 sensors d'aparcament que van oferir. Tranquils, seran ràpids en desmuntar ja que no en van col·locar gairebé cap. Ara, s'haurà de veure si els dos cotxes que van oferir s'han quedat a l'ajuntament o no. O on són tots els senyals verticals que van prometre, entre altres coses.

En el seu dia, a alguns els va semblar que les crítiques de Mifas amb aquest concurs eren a causa de «l'emprenyamenta» d'haver-lo perdut. I no, no era així. Era perquè ja vam veure que aquí hi havia coses estranyes, i ens preocupava que la ciutat de Girona, on ens coneixem tots, les coses no es fessin clares.

Avui trobo a faltar autocrítica d'uns polítics que primer van acceptar una oferta temerària i llavors una municipalització exprés. Però sobretot trobo a faltar les explicacions dels tècnics que van donar el vistiplau al concurs. Perquè era clar que això passaria i, o no ho veien, o hi havia altres interessos que desconeixem. Les dues coses són terribles per als ciutadans i per a la ciutat.

I en un exercici de no transparència de l'Ajuntament, no es publiquen els números econòmics reals de l'explotació de la zona blava. Des de MIFAS seguirem treballant per un model de ciutat més social i inclusiva per a tothom.