La policia localitza sis quilos de marihuana a la maleta d'un viatger d'un autobús a Girona

La Policia Municipal de Girona va detenir el dilluns, dia 21 de maig, Andrei Alin A., de 25 anys, de nacionalitat alemanya, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Portava a sobre quasi sis quilos de marihuana.

Durant la tarda del dilluns, agents de la unitat canina de la Secció d'Investigació i Seguretat, amb la gossa Lola, realitzaven tasques de seguretat ciutadana i prevenció en salut pública per la zona de l'estació de trens i busos de Girona.

En el transcurs de la inspecció d'un autobús en trànsit cap a Alemanya, la gossa va assenyalar una maleta de la zona de bodega d'aquest bus. A continuació els agents, acompanyats per un vigilant de l'estació, van accedir a l'interior del bus i van identificar el senyor Andrei Alin A. com el propietari de la maleta.

Posteriorment, els agents van revisar la maleta i hi van trobar quatre bosses embolcallades al buit amb una substància vegetal, seca, de color verd, presumptament marihuana. Per aquest motiu, Andrei Alin A., de qui no consten antecedents, va ser detingut i traslladat a les dependències policials per un delicte contra la salut pública.

Gestions posteriors van permetre saber que la quantitat total de la substància era de 5.999 grams.