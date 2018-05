Salt incorpora nous educadors, mediadors de carrer i agents cívics

L'Ajuntament de Salt, a través del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, ha iniciat el projecte d'intervenció socioeducativa per a joves «Tarda Oberta». L'objectiu és intervenir amb els joves que passen moltes hores als carrers, per atendre les seves necessitats personals, socials i educatives i, al mateix temps, prevenir, detectar i disminuir conductes de risc.

Per reforçar la tasca, des de l'Ajuntament s'incorporaran dos agents cívics i un mediador que es coordinaran amb els educadors del Consorci. Informaran, sensibilitzaran i promouran actituds cíviques per fomentar la convivència i respecte entre veïns, així com el bon ús dels béns públics i privats.

El projecte és una acció d'intervenció socioeducativa formada per dos d'educadors socials. L'alcalde, Jordi Viñas, ha destacat que l'objectiu «és aconseguir un contacte directe amb els joves menors que passen moltes hores a les places i carrers del municipi i establir un vincle, que permeti analitzar i detectar necessitats i situacions concretes, i fer intervencions a través dels diferents serveis i recursos municipals».

Els professionals treballaran amb els educadors dels Serveis Bàsics d'Atenció Social. També s'ha iniciat una campanya amb dos agents cívics per implantar el porta a porta comercial de paper i cartró i controlar els impropis que acaben als contenidors. La campanya està adreçada al sector comercial i als mercats itinerants. També es donarà informació a la població sobre abocaments de voluminosos i la utilització dels contenidors.