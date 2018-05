Salt organitza un Fòrum per traçar les línies mestres del Pla Educatiu

El I Fòrum educatiu de Salt es farà aquest dissabte a la Factoria Cultural Coma Cros. Aquí la comunitat educativa de Salt, convocada per l'Ajuntament, haurà de traçar les línies mestres del futur Pla Educatiu de Salt. L'objectiu és treballar de forma compartida i consensuada el model educatiu de futur de Salt amb tots els agents implicats.



Des de l'àrea d'Educació s'ha realitzat una diagnosi durant els darrers mesos per tal de conèixer la realitat educativa i millorar tant el rendiment escolar com la cohesió social. Al Fòrum Educatiu es compartiran les conclusions de la diagnosi i els reptes educatius del poble per donar-hi resposta de manera col·lectiva. "sumar complicitats on hi tingui cabuda tothom, és l'única manera de garantir un projecte Educatiu per Salt a mig i llarg termini", ha manifestat l'alcalde Jordi Viñas.

Per la seva banda, El regidor d'Educació, Fermí Cunill, ha manifestat que des de l'àrea es "treballa de forma intensa per buscar solucions que afrontin la realitat de Salt". "Volem abordar l'educació amb una visió panoràmica que inclogui tots els agents que formem part de la comunitat educativa del municipi", ha afegit el regidor.

Durant el I Fòrum educatiu, mitjançant grups de treball simultanis, es tractaran els temes com: Salt, vila acollidora i educadora; l'Educació al llarg i l'ample de la vida, orientació i transició al món del treball; i Educació 360, Educació a Temps Complet.

El Pla Educatiu de Salt és, segons l'Ajuntament, una eina per reflexionar, ordenar i millorar les polítiques i accions socioeducatives que impulsen a la vila l'Ajuntament, els centres educatius, les entitats, les empreses, etc. per a totes les edats i en tots els àmbits.

L'origen d'aquest procés es situa l'any 2017 quan la Plataforma SalT'Educa va demanar a l'Ajuntament fer un estudi per conèixer la realitat educativa i millorar tant el rendiment escolar com la cohesió social. L'Ajuntament va acceptar la proposta i es va començar a elaborar la Diagnosi del Pla Educatiu de Salt amb la participació de tots els agents implicats en l'educació a la vila.