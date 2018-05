El sentit comú, la prova definitiva del jurat popular

La primera sessió del judici contra els dos acusats de propinar una pallissa mortal a un jove a l'exterior de la discoteca Caribbean, de ben segur que va despertar molts dubtes entre l'acabat d'escollir jurat popular. Durant els pròxims dies els nou membres que el formen hauran de decidir què va passar la nit del 31 de desembre del 2016 i determinar si els homes que s'asseuen a la banqueta són o no els responsables dels fets. Durant la primera part de la vista cada part va exposar els seus al·legats, on acusacions i defenses van diferir per complet.

El fiscal, Víctor Pillado, va començar la ronda afirmant que estaven davant d'un assassinat en el qual la víctima no s'havia pogut defensar i on no hi havia «legítima defensa» per part dels acusats. «Aquí hi havia venjança» va afirmar. Pillado també va negar que els dos anessin sota els efectes de l'alcohol i les drogues, fet pel qual la «pallissa brutal» que li van propinar a la víctima –que va morir al cap de tres dies a l'hospital– no venia derivada «de cap estímul prou poderós per a justificar-ne la mort». Una opinió compartida per l'acusació particular, amb Mònica Tarradellas al capdavant, en representació de la família de l'acusat, la qual «busca justícia». L'advocada ho tenia clar: «El van perseguir, colpejar i li van causar lesions en zones tan vitals com el cap que li van provocar la mort».

Pel que fa a les defenses –exercides pels advocats Sergio Noguero i Joan Pere Zapata– van dibuixar una versió ben diferent d'allò que va passar. Zapata va explicar als observadors que el seu acusat no tenia intenció de matar a la víctima i que va actuar impulsivament després que aquest l'hagués agredit primer amb un ganivet. «Aquest senyor no tenia cap arma, la víctima sí» va afirmar.

Un fil que va agafar també Noguero, el qual demana l'absolució per l'altre encausat que «després de la persecució al jove mort, va marxar». No som «il·lusionistes ni encantadors de serps» va dir, i «sé que el meu client no és responsable». Això sí, si en una cosa van estar d'acord absolutaments tots els actors judicials va ser en una: sentit comú.